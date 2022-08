El PSH ante inciertas posturas de Redondo

Tegucigalpa – Los últimos acontecimientos en la Cámara Legislativa dejan al descubierto ciertas diferencias entre miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y uno de sus representantes, el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo.

– Luis Redondo (presidente), y las diputadas Fátima Mena e Iroshka Elvir, son vicepresidentas del Congreso Nacional, ésta última increpó fuertemente a Redondo tras la aprobación de la Ley Especial que rige la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la CSJ.

– La oposición política asegura que el Partido Salvador de Honduras, perdió sus objetivos y ahora legista con una agenda dictada por Libre.

– El PSH está fraccionado en partes, Redondo, diputados y Salvador, cada quien, por su lado, Libre sacará provecho de eso, según expertos.

El último retazo de estas divergencias la protagonizó Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien dejó claro que ese instituto político no permitirá que se viole la Constitución de la República, luego de conocer un documento divulgado por el titular del Congreso, Luis Redondo, respecto a la Junta Nominadora que seleccionará a los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Posición particular, no de bancada

Espinoza señaló que el escrito del presidente del Legislativo hondureño, denominado “La Verdad”, donde señala que la Junta Nominadora, suplanta la voluntad popular, es a toda costa inconstitucional, “se trata de una opinión particular y no de la bancada de PSH”, ya que se refiere al procedimiento de elección y ellos no eligen, solo evalúan a los candidatos.

“Respeto la opinión, pero no la comparto. Es un documento de justificación para lo que se hizo en el Congreso donde hubiese preferido no se eliminara la posibilidad a postularse a abogados que han representado a vinculados en el crimen organizado, siempre y cuando justificaran por qué tomaron la decisión de representarlos”, dijo Espinoza.

Maribel Espinoza, abogada y diputada del PSH.

En ese sentido, la legisladora del departamento de Yoro, añadió que “todos los profesionales tenemos el derecho de representar a nuestros clientes, sin importar si se trata de alguien que haya infringido normas penales porque gozamos del derecho de independencia el cual nos permite elegir a nuestros clientes”.

Y consultada sobre las posibilidades de la existencia de un plan para eliminar la Junta Nominadora, sostiene que para lograr ese objetivo perverso “se tendría que romper el orden constitucional y violentar la Constitución de la República y eso desde el Partido Salvador de Honduras, no lo vamos a permitir”.

“Tienen mi compromiso personal de mantener posiciones coherentes, si bien tenemos una alianza política con Libertad y Refundación (Libre), pero hemos dado un mensaje que vamos a votar en contra de lo que no estamos de acuerdo”, enfatizó.

Los tuits de Redondo

Aunque sus apuntes no iban dirigidos a los miembros de su bancada, el diputado presidente del CN, Luis Redondo, salió al paso de otras críticas en su contra y respondió el jueves en su cuenta de Twitter con una fuerte acusación y calificó a algunos de falsos y cínicos.

No especifica directamente a quién va dirigido su mensaje, pero se deduce que es para algunos que le critican sobre todo por su último documento denominado “La Verdad”.

En una serie de mensajes el presidente del Congreso destacó que “en público se plantan en contra de lo que hacemos, “cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer”, pero en privado me buscan para “acuerdos”, hasta me han pedido ponga en la Corte a sus esbirros, SON FALSOS, CÍNICOS”.

En público se plantan en contra de lo que hacemos, “cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer”, pero en privado me buscan para “acuerdos”, hasta me han pedido ponga en la Corte a sus esbirros, SON FALSOS, CÍNICOS.



En un segundo mensaje Redondo, remarca: “Se sientan con criminales y se toman fotos, firman acuerdos internacionales que son falsos, son montajes de simulacros de transparencia que solo han servido para apoyar a sus criminales que han gobernado en los últimos 13 años, retienen acusaciones y denuncias”.

El mensaje del diputado presidente concluye con un tercer escrito que dice: “Denuncias contra criminales que son sus amigos, clasifican que sale público y que no les conviene, son ENEMIGOS DEL PUEBLO que han encontrado la forma de financiar sus mentiras y montajes perversos, lo bueno que todo tiene su tiempo y no hay nada oculto”. Y puntualiza, “tomen nota”.

Las críticas para el presidente del Congreso se han agudizado en los últimos días luego que él señalara que la Junta Nominadora, le quita facultades al Congreso Nacional, lo que para muchos claramente se deduce que la JN es inconstitucional.

Diputados del PSH al inicio de la legislatura.

Breve alianza

Es importante mencionar que la alianza política anunciada el 13 de octubre de 2021 a escasos días de celebrarse las elecciones generales del 28 de noviembre, entre Libertad y Refundación (Libre) y la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), integrada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), representó un golpe para las aspiraciones de continuar en el poder para el Partido Nacional.

El escenario político cambió totalmente, la alianza pasó a liderar los sondeos y poco a poco fueron saliendo a luz los beneficios logrados por cada partido; después de Libre, el gran ganador fue el PSH que además de solicitar administrar varias secretarías, pidió la jefatura del Congreso Nacional, un acuerdo que se tambaleó debido a que un sector de diputados, entre ellos 20 de Libre, no querían a Luis Redondo como presidente, sino a Jorge Cálix.

Finalmente, -tras fuertes pugnas-, Redondo con la venia del Ejecutivo, logró quedarse como presidente, aun cuando más de 80 legisladores propietarios nacionalistas, liberales y libres se oponían, entonces no quedó otro camino que unirse a la voluntad del oficialismo, que desde todo ángulo buscaba cumplir con su palabra de darle la titularidad del Congreso a un diputado que designara el PSH, confianza puesta en el diputado de Cortés, Luis Redondo.

Parecía que su figura en la titularidad del Congreso, marcaría el equilibrio en la balanza o bien una autentica cuota de poder para el novel PSH y no sería absurdo pensar que podría desarrollar su propia agenda, pero su bancada solo la integran 10 diputados de los 128 que tienen otros partidos, el CN ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre oficialistas y nacionalistas, ahora se suman las desavenencias del PSH.

Al PSH aún se le tacha haber apoyado a Libre en la aprobación de una Amnistía Política o Pacto de Impunidad, cuyos beneficios fueron otorgados a exfuncionarios condenados por corrupción y algunos de ellos hasta estaban privados de libertad por irregularidades cometidas en la gestión presidencial de Manuel Zelaya (2006-2009), entonces se pensó que Redondo y su bancada, estarían apegados a la agenda del oficialismo, algo que todavía no está nada claro.

A excepción de Manuel Matheu, que pasó a ser ministro de Salud, los demás desempeñan como diputados del PSH.

Nasralla, Redondo y diputados sin posturas comunes

Recién Redondo y su bancada comenzaron a caminar cada quien, por su lado, la prueba más fehaciente fue sobre el debate para aprobar la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde la bancada del PSH adoptó una postura contraria al oficialismo y donde el titular del Congreso, se comportó como uno más de la bancada de Libre.

Desde ese episodio, el escenario para el partido de Salvador Nasralla, actual designado presidencial, quien frecuentemente dice que no es considerado en la toma decisiones en el Poder Ejecutivo y sumado a ello, Redondo parece haber sido encadenado por Libre y eso abre un dilema ¿si en realidad podrá acompañar la agenda de su bancada? En las posturas sobre la elección de la Corte Suprema y posteriormente en la del Fiscal General.

Es claro que Libre cuenta con el PSH para las decisiones que se vienen en el Congreso, de acuerdo a analistas, pero con ello no le ajusta para lograr sus objetivos, para ello deberá apostarles a nuevas alianzas con bancadas mucho más sólidas como el Partido Liberal con quien ya se visualizan pláticas, pero con la diferencia que los nuevos aliados reclamarán la cuota de poder que en su momento deseo Salvador de Honduras ¿podrá Libre sumar más aliados a su alianza?

En ese sentido el presidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, señaló que la bancada de su agrupación no está matriculada con la de Libre, sino que votarán puntualmente en cada punto ya sea a favor o en contra de las posiciones oficialistas.

Proceso Digital dialogó con los protagonistas del PSH, quienes aseguran son un partido fuerte y con criterio capaz de hacer valer su agenda, desde la oposición creen que son solo serviles del poder, mientras los analistas en temas políticos coinciden que Redondo y su bancada solo han mostrado debilidad y su fracción tendrá consecuencias graves en la búsqueda de sus objetivos y de eso Libre sacará provecho únicamente para sus beneficios.

El jefe de bancada del PSH, Tomás Ramírez.

PSH no es un partido al servicio del poder

Nuestro papel en el Congreso ha sido de acuerdo a lo que la mayoría de la bancada en su mayoría ha decidido y eso permite mantenernos en un mismo camino -comentó a Proceso Digital Tomás Ramírez, jefe de la bancada del PSH-, donde además aseguró que siguen apegados a los principios fundamentales del partido, principalmente combatir la corrupción haciendo las cosas de manera más correcta y en apego a las expectativas de la Constitución.

Ramírez confía en que el partido de gobierno tiene un plan en favor de la población y desde el PSH están dispuestos a acompañar la agenda, siempre y cuando la bancada considere que persigue los objetivos primordiales del desarrollo en la nación, “también estamos listos para contraponernos a lo que no nos parezca bien, creo que todos tenemos claro que nuestra lucha sigue siendo por la justicia y contra la corrupción y la impunidad”, externó.

El legislador de Atlántida, dijo que “la alianza no indica que todo lo que proponga Libre, será avalado, cuando algo no nos parezca lo hemos dicho, respetamos los criterios de los demás y de cada diputado del PSH en el Congreso y nuestras posturas son producto del análisis, no hemos perdido el rumbo, estamos haciendo lo correcto para rescatar la institucionalidad, no tenemos nada que ver en el Ejecutivo, ellos establecieron como quieren gobernar”.

El PSH no es un partido acomodado al poder, aquí hay gente capaz de debatir cuando algo no sea correcto, nosotros contamos con Luis Redondo y por pensar diferente no lo vamos a desechar como muchos quieren, eso no va a pasar en nuestra bancada, es un líder y en eso consiste la democracia, él no ha perdido el objetivo coincide con los objetivos del partido y estos favorecen al país, está comprometido por la lucha contra la corrupción y eso es claro.

Fatima Mena, congresista del PSH.

PSH confía en Redondo porque es transparente

Fátima Mena, es vicepresidenta del Congreso y representa la PSH, conversó brevemente con Proceso Digital y aseguró que Luis Redondo es una persona de fiar, que si bien es cierto existe una agenda, podrá responder a las expectativas no solo de su partido, sino a las de la población, mientras exista ese compromiso podremos decir que avanzamos en reconstruir un estado de derecho fraccionado y sobre todo destruido en su totalidad.

Las decisiones que se han tomado hasta ahora, benefician únicamente al pueblo y quienes cuestionan el papel del PSH en el Legislativo, son aquellos que se sienten agraviados porque estaban acomodados y vinculados a élites corruptaso, Redondo terminó con prácticas oscuras y a muchos les molesta su transparencia.

Mena reconoce que su partido apoyó una amnistía que fue utilizada para favorecer en su mayoría a personas encarceladas injustamente, sostiene que la misma es necesaria después de 12 años de tres gobiernos autoritarios, pero no comparten como ésta se aplicó en algunos casos donde no hay motivaciones políticas, sin embargo, dice no es un motivo para desmeritar el desempeño del PSH y concluye que ese decreto debe ser revisado totalmente.

El analista político, Raúl Pineda Alvarado.

PSH fraccionado y amenazado por Libre

Raúl Pineda, -exdiputado y analista político-, es del criterio que el PSH acumuló una deuda muy grande con la población en tan poco tiempo respecto a su andar político y aunque asegura, es temprano para decirlo: todo indica que su actuación será bajo el avalúo de Libre, hasta ahora está dividido y con una enorme cuota de frustración que no alcanza a aflorar y hacerse visible por la desvinculación que existe con el presidente del Congreso.

Las expectativas sobre el PSH son grandes, eso ahora juega en su contra y Redondo parece estár olvidándose de ellos -añade Pineda-, y cree que a su partido le cumplirá a medias, pues se mira más apegado a la línea política de Libre cuando debería ser lo contrario, no están unidos y carecen de un liderazgo que homogenice una bancada que no es tan grande, Nasralla está por un lado, la bancada por otro y el titular del Legislativo con el oficialismo.

“Entonces nada perdería el PSH, si deciden poner a otro presidente en el CN. Su situación política sería igual a la posición que tienen varios diputados en la directiva pues su cargo no los hace un partido influyente, Luis es una coyuntura indeleblemente amenazado por Libre y en el momento que no sea útil, lo van a quitar porque la forma en que fue puesto y eso deja abierta muchas posibilidades al carecer de una base sólida que lo respalde fielmente.

Otra desventaja para Redondo, es que la dirigencia de Libre es despiadada, tiene liderazgos que logran imponer su voluntad, sino vean lo que pasó con Beatriz Valle y la expulsión de 17 diputados por no seguir las directrices y si hicieron eso con gente de base que no harían con alguien del PSH, la única forma para permanecer en el puesto es siendo incondicional y eso tiene un costo para porque su liderazgo era más sólido cuando no era presidente del CN.

Tomás Zambrano, jefe de bancada nacionalista.

PSH perdió sus objetivos, Libre los envolvió

Desde el Partido Nacional, se cree que Libre logró envolver y comprometer al PSH en su plan de refundación y por ende no podrá hacerse valer por sí solo en la Cámara, pues su máximo representante en la directiva, se volvió uno más al servicio del oficialismo, incluso aseveran que mientras este cumpla los objetivos del gobierno, seguirá siendo el presidente, por lo contrario, lo echarán, según el diputado nacionalista Tomás Zambrano.

Zambrano dijo a Proceso Digital que Libre tiene un plan perverso y el mismo encamina a Honduras a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que para lograr ese objetivo el Partido Salvador de Honduras, solo está siendo utilizado y mientras sean útiles aparentar una alianza en el Congreso, serán considerados como aliados, pero una vez que logren sus metas serán desconocidos para el oficialismo.

La alianza de Libre y PSH sigue improvisando, no quieren diálogo y por eso es que el país no tiene un rumbo, además bajo el liderazgo de Redondo, siguen cometiendo ilegalidades y éstas se siguen expandiendo sin límite y en su momento dejarán consecuencias graves, la elección de la directiva con 44 deja preocupación porque podría ser una práctica recurrente en la toma decisiones importantes que se vienen de ahora en delante en el Congreso.

Hasta ahora lo que hay es incertidumbre -dice Zambrano-, el gobierno de la alianza se ha encargado de generar este ambiente de inseguridad jurídica que solo aleja la inversión del país, entonces ahora tienen esa enrome responsabilidad de mejorar este pésimo ambiente en el que estamos viviendo, todo indica que lo que quieren es inestabilidad e ingobernabilidad con el rompimiento del orden constitucional y justificar en ese ambiente la Constituyente. JP