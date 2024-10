El requerimiento fiscal contra Asfura viene desde Casa Presidencial, afirma diputado olanchano

Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Francisco López consideró que el requerimiento fiscal contra el precandidato presidencial Nasry Asfura es una orden que sale desde el Ejecutivo.

El parlamentario olanchano se refirió a los mensajes posteados en las redes sociales del expresidente (2006-2009) y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya en la época de las elecciones de las autoridades electorales.

“Cuando el Partido Nacional no le cumple los caprichos, porque están actuando como niños caprichosos desde Casa de Gobierno, y este requerimiento fiscal no viene desde el Ministerio Público, de las oficinas principales, viene desde Casa de Gobierno, de allá viene porque eso no es persecución del delito, es persecución política”, aseguró.

Para el diputado opositor, “por no haberle dado la presidencia a otro niño caprichoso que está en el CNE (Consejo Nacional Electoral) y no darle la presidencia de todos los órganos electoral, era el plan que tenían para adueñarse”, dijo al reiterar que Libertad y Refundación (Libre) busca quedarse en el poder, por los medios que sean. VC