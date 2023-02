“El Partido Liberal no es juguete de Manuel Zelaya”: Marlon Lara

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, lamentó que los liberales no tuvieron la suficiente fortaleza para no permitir que se irrespetaran los acuerdos previos a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El diputado Lara, señaló que espera que, de ahora en adelante el Partido Liberal, no permita seguir siendo “manipulado”, por el coordinador de Libertad y Refundación Manuel Zelaya Rosales.

El parlamentario recordó que previo a la elección de los magistrados ya se había logrado un acuerdo, mismo que a última hora se cambió y al final el expresidente Zelaya se salió con la suya al lograr sacrificar a uno de los propuestos por el Partido Liberal.

Agregó que por ello él hizo público su malestar y también lo expresó a lo interno de la bancada y del Central Ejecutivo del Partido Liberal.

Seguidamente, indicó que como Partido Liberal fueron respetuosos de las decisiones y propuestas tanto de Libre como del Partido Nacional

“Mi malestar que lo he hecho público es porque nosotros como liberales respetamos las decisiones que tomó cada partido y no vetamos ningún candidato de los otros partidos, yo lo que pedía era igualdad de condiciones en ese tipo de acuerdos ya que el Partido Liberal no es juguete de Manuel Zelaya Rosales”, enfatizó.

Refirió que él (Mel Zelaya), siempre ha pretendido hacer quedar mal al Partido Liberal después de que fue honrado por los liberales para ser presidente de Honduras, “y, sin embargo, el resultado que obtuvimos fue casi la destrucción de nuestro partido por las decisiones que él tomaba”.

Finalmente, remarcó que lo que se espera es que el Partido Liberal se dé a respetar y permita que otro partido se inmiscuya en los asuntos de los liberales y se respete la institucionalidad. LB