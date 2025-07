Sustituto de Hall debe ser por votación en el Congreso Nacional: diputado Midence

Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Marco Midence indicó este jueves que quien sustituya a Ana Paola Hall como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego que puso a disposición su cargo, debe someterse a votación en el Legislativo.

Midence indica que la Constitución establece que este sustituto del cargo debe ser electo en el Congreso Nacional, “este es un tema que debe seguir el pleno y una vez que se tenga en manos de la secretaría debe turnarse a sesión del pleno”.

El parlamentario agregó que “de una u otra manera, lo que hay que darle al pueblo es la certidumbre de que, primero, no se ha roto la institucionalidad, segundo, la renuncia no tiene efecto hasta que llega al Congreso Nacional y lo correcto es que allí mismo el Congreso Nacional de manera inmediata elija al sustituto para que así pueda tener gobernabilidad el CNE y el cronograma electoral no sufra ningún tipo de interrupción”, dijo.

A criterio de analistas y políticos, la decisión de Hall, de poder poner a disposición su cargo de consejera órgano electoral, compromete el futuro democrático de Honduras a un poco más de cuatro meses de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. VC