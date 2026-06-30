El país en modo tráiler

Javier Franco

En Honduras las noticias ya no siempre llegan como hechos completos. A veces llegan como tráiler. Se anuncian, se editan, se exageran, se llenan de música emocional, se convierten en imagen, en expectativa, en cartelera. Un día el país despierta con un caso que parece sacudir la confianza de una institución; dos semanas después casi nadie lo explica. Otro día aparece una portada diciendo que “pronto llega julio” y el posible retorno de Juan Orlando Hernández vuelve a ocupar espacio como si se tratara del estreno de una nueva temporada política.

No es poca cosa. Un expresidente que puede regresar al país no es un dato menor. Es un hecho de alto interés público, con carga histórica, judicial, política y emocional. Pero lo importante, desde el tratamiento informativo, no es solo si regresa o cuándo regresa. Es cómo empieza a ser narrado antes de ocurrir plenamente. Qué imágenes se usan. Qué palabras se escogen. Qué expectativas se activan. Qué actores se colocan alrededor. Qué sensación se deja instalada.

La política hondureña parece haber entrado en una fase donde la noticia no solo informa: anticipa. No solo cuenta: ambienta. No solo describe: prepara al público para mirar el siguiente capítulo.

Ese fenómeno no es exclusivo del eventual retorno del expresidente Juan Orlando Hernández. Ya lo vimos en otros casos recientes. El Banco Central de Honduras, por ejemplo, apareció en la conversación pública en medio de un caso judicial sensible, asociado a palabras de alto impacto como desfalco, bóveda, funcionarios, exfuncionarios, fondos y justicia. Luego el tema bajó de intensidad. Pero la pregunta de fondo quedó ahí: ¿cuánto entendió realmente la ciudadanía? ¿Se explicó la cadena institucional completa? ¿Se distinguió entre custodiar, autorizar, investigar, acusar y responder judicialmente? ¿O simplemente quedó una impresión?

Ahí está el problema. La sociedad no solo consume noticias; consume impresiones. Y muchas veces esas impresiones sobreviven más que los datos.

El tratamiento informativo tiene un poder enorme: puede convertir un expediente en relato, un comunicado en detalle menor, una institución en símbolo, un personaje en expectativa y una fecha en destino. Por eso, cuando la agenda pública se mueve entre casos judiciales, retornos políticos, rumores de reacomodo y portadas de alto impacto, la ciudadanía no siempre recibe comprensión. Recibe señales. Recibe avances. Recibe capítulos abiertos.

Honduras vive demasiadas noticias sin desenlace público claro. Los temas estallan, se vuelven conversación, producen sospecha, activan pasiones y luego son sustituidos por otros temas más recientes. No desaparecen porque se hayan comprendido; desaparecen porque la agenda ya necesita otro impacto.

En ese tránsito, los medios cumplen una función decisiva. No se trata de culparlos por la atmósfera nacional ni de pedirles que oculten hechos relevantes. Al contrario: los hechos de alto interés público deben ser cubiertos. Pero cubrir no es solo publicar. Cubrir también es jerarquizar, contextualizar, explicar y ayudar a distinguir entre lo que se sabe, lo que se presume, lo que se investiga y lo que apenas se especula.

El riesgo aparece cuando la política se vuelve cartelera. Cuando cada hecho parece anunciar otro mayor. Cuando una portada no solo informa que alguien puede regresar, sino que instala la sensación de que algo está por comenzar. Cuando el público deja de mirar la noticia como información y empieza a verla como avance del próximo episodio.

Eso genera atención, sí. Genera clics, conversación, emoción y expectativa. Pero también puede dejar al país atrapado en una ansiedad permanente por lo que viene, mientras lo que pasó queda sin suficiente explicación.

No hay democracia sana sin información. Pero tampoco hay democracia madura si la información se convierte solamente en espectáculo de anticipación. El país necesita saber qué ocurre, pero también necesita entender qué significa. Necesita titulares, pero también contexto. Necesita imágenes, pero también proporción. Necesita medios activos, pero también instituciones capaces de explicar su papel antes de que otros lo definan por ellas.

El eventual retorno del expresidente Hernández, como cualquier hecho político de alto impacto, será noticia. Debe serlo. Pero el tratamiento de esa noticia dirá mucho sobre el país que somos: si vamos a mirar el hecho desde la memoria, desde la justicia, desde la política, desde el cálculo, desde el espectáculo o desde la necesidad de comprender mejor nuestra propia historia reciente.

Porque al final, el problema no es que Honduras tenga noticias fuertes. El problema es que demasiadas veces las vive como tráiler: con música alta, imágenes intensas, frases grandes y finales pendientes.

Y un país no puede vivir siempre esperando el próximo capítulo sin entender el anterior.