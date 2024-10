El franciscano Leopoldo Serrano, un caminante que clama por su pueblo

Tegucigalpa – El padre de la parroquia San Roque en Santa Bárbara, Leopoldo Serrano recorrió este jueves 11 kilómetros en el primer día de la caminata que realiza desde el puente de Chamelecón, en San Pedro Sula (Cortés) hasta Tegucigalpa (Francisco Morazán) a favor de los damnificados de la comunidad de La Reina.

– La caminata del padre católico ocurre en el momento que el gobierno está concentrado en el Foro de Sao Paulo, que inició hoy y se entiende por tres días.

“Ya caminamos 11 km, ya me sentía un poquito cansado, porque el corazón ya no funciona al 100”, dijo al recordar que la caminata es a favor de los damnificados abandonados de La Reina, pues lo proyectos que se iniciaron para tenderles la mano luego que perdieron absolutamente todo con el deslizamiento que arrasó la comunidad en las montañas de Santa Bárbara en 2020, están detenidos.

El padre Leo, como es conocido entre la feligresía de la zona, destacó que desconoce las razones por la que los proyectos siguen sin concluir, y que lo único que le interesa es que los damnificados tengan energía eléctrica en sus nuevos hogares, así como que la niñez tenga su escuela, que la planta de tratamiento funcione y que el ministro del INA (Francisco Fúnez), vuelva a medir los terrenos y se haga el documento para los beneficiarios.

Al anunciar la actividad, el padre Serrano manifestó que no sabe si resistirá el camino de unos 250 km ya que hace 5 años lo operaron del corazón, no obstante afirmó que está dispuesto a sacrificarse para que los políticos atiendan a los abandonados por los políticos.

El líder espiritual aseveró que cuando las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) estén comprando los materiales para instalar la energía eléctrica en la colonia San Francisco de Asís, que las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) inicie las mediciones y el dinero del fideicomiso para el proyecto pasé a la municipalidad, en ese momento él regresa a su parroquia.

(Leer) Con tercera entrega, damnificados de La Reina se reúnen en su nuevo hogar en Macuelizo

“Ojalá que cumplan lo más pronto, no me importa si me muero, pero voy a seguir hasta Casa Presidencial. Si ellos quieren que yo muera, pues ellos deciden no cumplir porque es un derecho de estas personas, es un dinero que estaba destinado para ellos”, dijo al cuestionar la decisión de Finanzas de retirar el fideicomiso. VC