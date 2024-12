El mexicano Sergio Guerrero explora la hostilidad de Hollywood en su filme ‘Clown & Out’

Los Ángeles (EE.UU.).- El director y guionista mexicano Sergio Guerrero Garzafox se inspira en una historia de la vida real para abordar en su nueva película ‘Clown & Out’ las múltiples barreras que enfrentan los artistas para hacer una carrera en Hollywood, que, según dijo a EFE, “es más hostil” con los inmigrantes.

Reconocido por ser uno de los guionistas de ‘Un día sin mexicanos’ (2004), un filme que abrió un debate sobre inmigración al mostrar lo que pasaría en EE.UU. si un día estos nacionales desaparecieran, Guerrero se ha convertido en una especie de gurú consultado por muchos artistas extranjeros que vienen a probar suerte.

Así fue como a las manos de Guerrero llegó la idea del mexicano Jesús Schettino, quien quería contar en la pantalla grande las vicisitudes que sufrió al querer convertirse en un comediante en los escenarios de Los Ángeles.

‘Clown & Out’, la historia de un mexicano que busca triunfar en Hollywood

“Entrar en Hollywood es una cosa muy, muy difícil y el público a veces no sabe lo que enfrenta un artista, en especial si no eres de aquí (EE.UU.)”, dijo el cineasta, dos veces ganador del premio Emmy de la industria de televisión.

Guerrero apostó por la propuesta de su compatriota y escribió el guión junto con Janet Quiñones, para dar vida al personaje de Paco, un mexicano que trabaja lavando platos en un bar y busca hacerse un lugar en la comedia de improvisación pero debe conformarse con ser un payaso.

“El protagonista no quiere ser payaso, pero el sistema le dice ‘yo quiero ver al payaso, no quiero ver al actor ni al comediante’”, explicó el director sobre su película, una tragicomedia con crítica social filmada en el circuito de comedia en Hollywood.

Experiencias personales

La historia de Paco, interpretado por Alejandro Edda (‘Narcos México’ y ‘Horizon’), está también alimentada por las propias experiencias de Guerrero, que asegura que los artistas inmigrantes “pierden mucho de su identidad y de sus raíces” para lograr una oportunidad en los escenarios estadounidenses.

“Te quieren cambiar hasta el nombre. A mí me pasó, me decían quítate el apellido Guerrero, que eso no vende”, relató el director y guionista.

Paco no estará solo en la aventura de ‘Clown & Out’, el personaje verá entralazada su historia con la texana y aspirante a comediante Betty Kyle, interpretada por Katherine Bourne Taylor, que, al igual que su compañero de escenario, deberá enfrentar los retos de muchos artistas, como el acoso sexual y el maltrato laboral.

El argumento de ‘Clown & Out’

La pareja tendrá sus quince minutos de fama tras un inesperado altercado con un gánster, captado en vivo y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. “También quise abordar la explotación de los medios, esa utilización sin pensar en el ser humano”, ahondó Guerrero.

Pero los desafíos para volver realidad sus sueños artísticos no son lo único que enfrenta esta pareja, que como cualquier trabajador se ve atada por sus problemas cotidianos y familiares.

Es justo este espacio de la familia el que aprovecha Guerrero para exponer las batallas de su personaje principal con “la migra”.

“Vengo tocando el tema de la inmigración desde ‘Un día sin mexicanos’ y cada vez que hago un guión o una película lo incluyo porque es un tema profundo y siento que es mi deber exponerlo para impulsar cambios”, manifiesta.

“Arma poderosa”

Guerrero está convencido de que el cine es un “arma poderosa” para lograr cambios en la sociedad por lo que dedica sus esfuerzos a esta clase de historias que de otra forma no serían contadas.

“Por eso es necesario que el público apoye el cine independiente. Hacer esta película nos ha costado mucho esfuerzo y esperamos que el mensaje llegue a todos”, subrayó el director.

El estreno de ‘Clown & Out’ es el próximo 12 de septiembre en el marco del Silicon Beach Film Festival en el famoso Chinese Theatre en Hollywood, un icónico lugar que fue incluido en algunas escenas de la película.