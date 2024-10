El asalto de tropas ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito crea un mal precedente

Mano a mano periodístico

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Para Proceso Digital, La Tribuna, El País y Contexto de Honduras.

AGM: La invasión de soldados ecuatorianos, bien armados, en la embajada mexicana en Quito en busca de un opositor de ese gobierno, crea un mal precedente y viola las leyes internacionales sobre la protección del asilo diplomático.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien dio personalmente la orden del asalto, para detener al ex vicepresidente, Jorge Glas, lo lamentará para siempre, aunque ahora trata de justificarla, alegando que es “un delincuente” y no “un preso político”. Esa acción le ocasionará a Noboa muchas repercusiones negativas. Aunque no en Caracas, La Habana y Managua, las tres dictaduras latinoamericanas donde la ven con buenos ojos.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dió la orden del asalto a la embajada mexicana. (Foto Presidencia del Ecuador).

JG: Definitivamente una de las cosas que ha funcionado tantas décadas cuando se llegó al Convenio de Viena, el cual permitía y declaraba como territorio ajeno del país que tiene relaciones diplomáticas, sus embajadas y sus terrenos son sagrados y no pueden intervenir tropas o funcionarios del gobierno anfitrión. El caso de Ecuador será aplaudido por dictaduras, pero no por la gente que cree en la seriedad de los convenios internacionales.

AGM: Ya no es un asunto solo ecuatoriano, es latinoamericano e internacional por el precedente que podría crear. En Caracas, ahora mismo, hay seis opositores del presidente Nicolás Maduro, asilados en la embajada de Argentina, temeroso que este de una orden de asalto similar, además de quitar ya el agua y electricidad a la sede diplomática. En Caracas ya tienen experiencia en estos asuntos. En la embajada de España estuvo asilado más de un año el líder opositor, Leopoldo López. Maduro no se atrevió a sacarlo por la fuerza porque la embajada estaba protegida por los GEO, militares españoles bien adiestrados y armados.

JG: Siempre ha habido protección interna en embajadas pero últimamente lo que hemos visto tanto en América Latina es que está corriendo peligro de que los gobernantes manden al cesto de la basura los Convenios de Viena. Cada vez los países de extrema derecha del hemisferio americano se sienten más envalentonados para proceder violentamente sin temer sanciones internacionales.

AGM: El asalto ha sido denunciado en casi todos los países y organismos, lo que llevaría a un aislamiento internacional de un país ya inmerso en una crisis interna. En Bruselas, donde vive asilado, el expresidente Rafael Correa, criticó fuertemente la decisión de Noboa y pidió en el Parlamento Europeo una “acción rotunda” de represalia.

Correa calificó la acción de Noboa a su personalidad “egocéntrica y caprichosa” y al hablar de los políticos de “cuna de oro”, sin duda es una referencia a que el actual presidente es hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador.

El presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador,muy indignado, decidió romper relaciones con Ecuador tras el asalto a su embajada en Quito.( Foto Sashenka Gutierrez-EFE).

JG: No sabía que Noboa era tan rico, pero nos estamos refiriendo a que dio pie a su actuación violenta al haber tomado la embajada de México. En muchas partes se les acusa de violaciones de leyes. Existen varios casos de asilo político que han sido muy especiales y muy cubiertos por los medios, aunque no se han visto los castigos por parte del mundo democrático a las naciones que violan leyes y convenios internacionales, a diestra y siniestra.

JG: Entre los casos especiales, me gustaría comentar el de Manuel Noriega en Panamá, cuando fue invadido por Estados Unidos. El dictador pidió asilo en la Delegación del Vaticano, que aparte de ser un lugar religioso, es considerado como un país con sus propias leyes. Washington pidió a Panamá que hiciera que el Vaticano entregara a Noriega, pero no pudo lograrlo. Entonces, el gobierno americano buscó otra forma de sacar a Noriega de su asilo en la Delegación del Vaticano. La solución consistió en poner fuera de la Embajada 24 horas continuas de música ensordecedora, a todo volumen de “heavy rock”. Después de varios días, la Embajada del Vaticano decidió que Noriega tenía que salir. Y al poner el dictador panameño, un pie fuera, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde purgó cerca de dos décadas de prisión.

JG: También está el caso de Edward Snowden, quien recibió asilo político de parte de Rusia donde aún sigue. Y no dejamos por fuera el caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks en la Embajada ecuatoriana en Londres. Estados Unidos ha buscado a como dé lugar juzgarlo sin lograrlo todavía. El Reino Unido está de acuerdo en extraditarlo pero con condiciones, que no se le aplicara la pena de muerte o que no se violen leyes existentes para juzgarlo.

AGM: ¿Quién es Jorge Glas?

JG: Jorge Glas fue vicepresidente de Ecuador del 2013-2017 (con Rafael Correa) y fue suspendido por el presidente Lenin Moreno y sentenciado a seis años de prisión, acusado de haber recibido soborno de 13.5 millones de dólares en el escándalo de la compañía constructora brasileña Odebretch.

El jefe de la misión de México en Ecuador, Roberto Canseco, intentó frenar el arresto. (Foto: EFE).

AGM: Las autoridades encontraron al ex vicepresidente Jorge Glas en un “coma profundo autoinducido”, aparentemente por una sobredosis de antidepresivos y tranquilizantes está en coma, según el diario “The New York Times.

AGM: Después de haber roto relaciones diplomáticas con Ecuador por la invasión de su embajada en Quito, los diplomáticos mexicanos fueron recibidos como héroes en la capital mexicana. Sin intención de regresar por mucho tiempo.