El alcalde de Kiev asegura que Rusia quiere invadir completamente Ucrania

Bruselas – El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, aseguró este miércoles que el objetivo de Rusia es ocupar la capital de Ucrania e invadir todo el país, pese a que actualmente ha redistribuido sus tropas para lanzar una ofensiva en el este.

«Los rusos tratan de ocupar todo el país. Hace unos años, pensábamos que el objetivo era Crimea, y no lo es. (Pensábamos que eran las regiones de) Donetsk y Lugansk, y no lo es. El objetivo sigue siendo Kiev, la capital de Ucrania, porque la capital tiene un estatus simbólico, es el corazón del país», dijo Klitschko en una rueda de prensa tras intervenir telemáticamente ante el Comité Europeo de las Regiones.

No obstante, «estoy más que convencido de que ganaremos», aseguró el alcalde, aunque dijo no saber cuándo terminará la guerra.

«No es una lucha fácil. Ahora estoy deprimido porque, para ser honesto, no veo la luz al final del túnel. No sé cuánto durará esta guerra. Estoy más que convenido de que ganaremos esta lucha, pero no sé, nadie sabe, cuánto durará. ¿Semanas, meses? Espero que no años», dijo Klitschko.

El alcalde afirmó que los ucranianos están luchando «por cada uno» de los europeos: «Porque defendemos los mismos valores, defendemos nuestro futuro, porque no sabemos hasta dónde llega la ambición imperialista que tiene Rusia».

«Quizás Eslovaquia, quizás la República Checa, quizás Alemania, quizás tienen la loca idea de reconstruir la República Democrática Alemana, porque el presidente de la Federación Rusa (Vladímir Putin) estuvo mucho tiempo como espía en la antigua RDA».

Klitschko confió en que Ucrania gane la guerra porque, aunque «los rusos tienen más soldados, más equipamiento, más potencial, todo el mundo debe entender que los soldados rusos vienen a Ucrania por su dinero y nosotros defendemos a nuestras familias y a nuestros niños».

«Un antiguo combatiente me contó una vez -dijo el alcalde- que no importa lo grande o lo fuerte que seas, es más importante el espíritu y la voluntad de vencer. Los soldados ucranianos tienen una gran motivación para defender a su familia, y ganaremos esta guerra porque es nuestra patria».

Según Klitschko, «la vida está volviendo a Kiev» y afirmó que «la prioridad, ahora mismo», es ofrecer a los ciudadanos servicios como electricidad, agua, calefacción, transporte público, algo que «ahora mismo, no es tan fácil como antes de la guerra», en una ciudad en la que se han destruido, dijo, más de 120 edificios.

Aún así, «la primera prioridad para nosotros es parar la guerra y después, la segunda etapa es reconstruir todo el país. Estaremos muy contentos de llevar a cabo un Plan Marshall para reconstruir», señaló. JS