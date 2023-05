EEUU lanza campaña y sitio web para prevenir migración irregular

Tegucigalpa – El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de Estados Unidos lanzó hoy una campaña de publicidad digital para contrarrestar las mentiras que propagan los contrabandistas sobre el fin de la Orden de salud pública conforme al Título 42, informó la embajada americana en Tegucigalpa.

Con mensajes e imágenes simples y claros, la campaña informa a migrantes potenciales que las leyes sobre inmigración de EEUU en virtud del Título 8 son más severas.

Estos mensajes se difundirán en países de América Central y del Sur, incluido Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Colombia, se valdrán de la geosegmentación en la ruta migratoria y de plataformas de redes sociales que son usadas habitualmente por las personas migrantes, e incluirán la posibilidad de que todos puedan compartir con otros los anuncios.

“Esta campaña se suma a nuestras iniciativas de comunicación amplias y continuas en la región”, expresó hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, en una conferencia de prensa ofrecida desde la sede de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP) de EEUU.

“Como pueden apreciar a partir de las imágenes que tenemos frente a nosotros sobre vuelos de deportación e interceptaciones por nuestros Agentes de la Patrulla Fronteriza, estamos dejando muy en claro que nuestra frontera no se encuentra abierta, que el cruce irregular es contrario a la ley y que quienes no sean elegibles para asistencia serán expulsados con rapidez. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que les ocurrirá. Serán enviados de regreso”, continuó.

Los anuncios llegan a los migrantes a través de sus dispositivos móviles y dirigen a los destinatarios a una página donde se explican con claridad los hechos concretos sobre nuestra ley de cumplimiento migratorio y se destacan las consecuencias más severas que están vigentes para quienes crucen de manera ilegal.

También se incluye información sobre las vías lícitas a las que podrían potencialmente acceder, en vez de poner en riesgo su vida en manos de contrabandistas peligrosos e inescrupulosos.

Para ver la página de inicio de la campaña publicitaria, visite https://www.cbp.gov/leyesendurecieron.

Además de los nuevos anuncios, la CBP también implementará otras acciones publicitarias que emplean anuncios lanzados por primera vez en mayo de 2022 en los que se muestra cómo los contrabandistas, conocidos como “coyotes”, se aprovechan de migrantes vulnerables y lucran con ellos. Los anuncios con el mensaje “Dile no al coyote” se difundirán en mercados específicos simultáneamente con la nueva campaña.

También, Como paso importante para poner en marcha la iniciativa de centros regionales de procesamiento (regional processing centers, RPC), las organizaciones internacionales socias de EE.UU. lanzaron hoy el sitio web MovilidadSegura.org.

En este sitio web, las personas interesadas pueden encontrar información sobre los procesos que estarán disponibles a través de los RPC. Una vez que funcione completamente, el sitio web también permitirá que algunas personas soliciten citas en los RPC.

Por el momento, el sitio web ofrece acceso a información detallada y precisa sobre la variedad amplia de vías lícitas que ya están disponibles para los migrantes en el hemisferio occidental. Canadá y España también han acordado aceptar derivaciones de casos desde los Centros Regionales de Procesamiento en una fecha futura.

Una vez que funcionen plenamente, los RPC facilitarán que los migrantes puedan acceder a vías lícitas desde el lugar donde se encuentren y eviten poner su propia vida y todos los ahorros que tienen en manos de actores delictivos.

EEUU se comprometió a considerar a miles de personas más por mes procedentes del hemisferio occidental para su reubicación a través del Programa de Admisión de Refugiados de EEUU. (U.S. Refugee Admissions Program, USRAP).

El país norteamericano recibió en 2022 una cantidad de refugiados de América Latina y el Caribe seis veces superior a la del año precedente, y estamos en proceso de superar en más del doble ese número de llegadas en el año fiscal 2023. En la actualidad estamos procesando casos del USRAP en 19 países de la región. Como parte de esta acción, el USRAP ya ha empezado a procesar el primer grupo de casos de reasentamiento de refugiados conforme a este nuevo modelo acelerado. (RO)