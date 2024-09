Director del INJUPEMP dice que especialidades médicas en Honduras está secuestrada por mafias y cárteles

Tegucigalpa- El director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), Amable de Jesús Hernández, dijo que el proceso de selección para las especialidades en el gremio médico está secuestrado por pequeñas mafias y cárteles.

–Presidente del CMH, Samuel Santos respondió que “nosotros hemos dicho que no tenemos ningún problema con los médicos cubanos, el problema es laboral porque Honduras tiene 11 mil médicos sin empleo y muchos de ellos son médicos especialistas”

“El proceso de selección para las especialidades está secuestrado por pequeñas mafias y cárteles que controlan eso a discreción para favorecer sus propios intereses”, arguyó.

En ese sentido, dijo que dichas acciones solo provocan dificultades al sector sanitario del país que tiene que traer médicos de otros lugares como lo son los cubanos que esperemos que sea una estancia larga.

Sostuvo que el tema de la llegada de los médicos cubanos es gremial, es un interés muy particular del Colegio Médico de Honduras que no defienden la salud de los hondureños y no es cierto que tengan una posición beligerante en beneficio de la salud del pueblo.

La Secretaría de Salud ha estado al mando de doctores, tanto como ministros, viceministros, directores de regionales todos médicos y sin embargo como vemos el sistema de salud del país.

Aseguró que esta misión médica cubana no afecta en nada a los médicos hondureños porque ellos vienen a atender población que no está siendo atendida por nadie porque los especialistas están concentrados en las principales ciudades del país que es donde están las clínicas privadas.

“La actitud de los médicos es un tanto mezquina, demagógica que no tiene mayor trascendencia, lo importante es que esa misión ya está en el país”, manifestó.

Agregó que hay médicos que tienen dos plazas y ganan más de 120 mil lempiras.

Sólo faltó decir que matamos a Kennedy

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, respondió a los señalamientos del director del INJUPEMP e ironizó que solo le faltó decir que somos los culpables de la muerte del presidente Kennedy.

Agregó que al funcionario sólo le queda desprestigiar al gremio médico poniéndolo en un nivel de casi delincuentes.

Sostuvo que el Colegio Médico de Honduras nunca ha sido gobierno, es una organización gremial, no decide quien es ministro, viceministro o director le aclaró al funcionario ya que esa facultad solo la tiene el presidente del Ejecutivo.

Recordó que sólo hace tres años fueron héroes para el gobierno ahora es lo peor que puede haber en el sistema sanitario.

“Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún problema con los médicos cubanos, el problema es laboral porque Honduras tiene 11 mil médicos sin empleo y muchos de ellos son médicos especialistas”, arguyó.

Afirmó que se reunió con la titular de salud, Carla Paredes y se le planteó este problema, no recibimos insultos de parte de ella, ni tampoco nos dijo delincuentes, ella prometió la creación de plazas para brindarle a médicos hondureños, apuntó. IR