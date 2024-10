Diputado Umaña, dice sería ilegal aprobar leyes con suplentes e insta a la no usurpación de curules

Tegucigalpa- El diputado del partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, se pronunció sobre los recientes acontecimientos en el Congreso Nacional, calificándolos como delicados.

Umaña criticó la usurpación de un curul por parte de diputados suplentes cuando el titular está presente en el hemiciclo legislativo. Señaló que los compañeros del partido Libertad y Refundación llegaron tarde y esgrimieron situaciones incorrectas.

Umaña destacó que no se pueden aprobar leyes sin los 65 votos necesarios y criticó el consejo del diputado Luis Redondo, quien sugirió madrugar para evitar estas situaciones. «Si no está el suplente, si no está el propietario, me corresponde a mí integrar a un suplente del partido que está ahí.

Entiendo la ley, pero si está el propietario, no puede ser usurpado su curul. Aprobar una ley con diputados suplentes cuando el propietario está presente es un delito», subrayó.

«Si un diputado propietario, aunque se pase a otra institución política, representa al pueblo que lo eligió y no puede ser usurpado. Mientras no los coloquen en el ala del Partido Liberal, los compañeros que se van del Partido Libertad y Refundación deben ser tolerados en sus curules», afirmó Umaña. Lamentó que se hayan producido incidentes violentos en el hemiciclo, llegando casi a los golpes entre los diputados.

En este momento, Libertad y Refundación dispone de poco más de 40 votos, mientras que la oposición es mayoría. Umaña hizo un llamado al diálogo y la negociación, recordando que recientemente aprobaron un proyecto de ley por unanimidad. «Vamos a hacer una oposición constructiva”.

A la fuerza no se puede. Trasciende en los pasillos del Congreso que se estarían aprobando las adendas de los contratos de energía eléctrica. “A veces los pasillos son más sabios. Existe ese temor, pero esperamos que Luis Redondo respete la ley y no apruebe estas leyes con diputados suplentes. Ese es el rumor que anda», concluyó. LB