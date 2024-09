Diputado oficialista sugiere salir al paso de señalamientos y rendir cuentas

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), German Altamirano considera que el impacto de las revelaciones del testigo clave en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el exlíder de Los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que apuntan a líderes de su partido es negativo.

“Hoy la percepción pública se genera en segundos y obviamente va provocar un impacto negativo”, y “cada vez nos ganamos el desprestigio y el desamor popular porque terminamos haciendo lo que un día dijimos que no íbamos a hacer”.

El legislador de Santa Bárbara expresó que le preocupa enormemente lo que está sucediendo “porque hemos sabido que estos temas de soborno y tráfico han contaminado la clase política”, expresó el parlamentario oficialista quien refiere que pasar que el país salga del punto oscuro al que fue llevado lo importantes es que debe imperar la justicia.

Altamirano considera que en Honduras no debemos esperar señalamientos y juicios del extranjero, “deberíamos nosotros como políticos tomar conciencia y salir al paso a rendir cuentas verdaderas, de manera contundente, no solo como partido político”, dijo al agregar que no se puede negar que en este momento desde la Corte de New York se menciona a Carlos Zelaya.

Zelaya no solo es alguien importante dentro de la estructura del partido en el poder, reconoció el diputado quien recordar que éste está ligado a la presidenta Xiomara Castro, ya que es su cuñado, además de ocupar un cargo alto en el poder Legislativo. VC