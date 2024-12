Diputada nacionalista reclama por la situación actual del sistema sanitario

Tegucigalpa – La diputada nacionalista, Johana Bermúdez reclamó la situación actual del sistema sanitario, en reacción al mensaje posteado más temprano por la presidenta Xiomara Castro donde afirmó que el anunciado cobro en el Hospital Leonardo Martínez es “voluntario”.

“¡Basta ya de mentiras! Es indignante que el gobierno de Xiomara Castro siga engañando al pueblo hondureño mientras el sistema de salud colapsa”, expresó Bermúdez en respuesta al mensaje de Castro.

(Leer) Presidenta Castro: «Cobros indebidos en salud pública serán sancionados»

En su mensaje a través de la cuenta X, la parlamentaria afirmó que el gobierno de Castro prometió servicios de salud gratuitos, “pero la realidad es otra: familias desesperadas están siendo obligadas a pagar por atención que, según la ley, debería ser gratuita”, refirió.

“No basta con declaraciones vacías, necesitamos acciones reales. Si en verdad tuvieran la voluntad de garantizar un sistema de salud digno, los hospitales no estarían desabastecidos, los médicos no trabajarían en condiciones deplorables, y los pacientes no morirían esperando medicamentos básicos”, aseveró la diputada y galena.

“Xiomara Castro si tiene la autorización legal para destituir a quienes cometen abusos, ¡cobrándole o haciendo cobros “Voluntario”, hágalo ya! No sigan permitiendo que el pueblo cargue con el costo de su incompetencia”, cita el mensaje de la legisladora opositora.

Para Bermúdez, el gobierno de Castro ha demostrado ser incapaz de cumplir con sus promesas y lo único que deja claro es su desprecio por el derecho fundamental a la salud.

“Hagámoslo bien, hagámoslo diferente. Nuestro compromiso es con el pueblo, con la verdad y con un sistema de salud que priorice la vida, no los intereses políticos”, observó. VC