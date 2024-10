Deudas e incertidumbre entre obreros por cierre de maquilas en Valle de Sula

Tegucigalpa – Tras cuatro meses de suspensión laboral, dos mil 400 empleados del grupo Delta Honduras fueron informados esta semana que, desde el 7 de octubre, oficialmente estaban desempleados enfrentándose a una realidad rodeada de deudas, incertidumbre y frustración.

-“Nosotros no tenemos la culpa que se hable de una Ley de Justicia Tributaria, eso es de arreglarlo con el gobierno, pero no afectando a los trabajadores”, manifestó dirigente sindical.

-El Gobierno convocó para el próximo martes a la mesa tripartita del sector de la industria textil para abordar situación de empleados de maquilas tras cierre de operaciones de Delta Honduras.

“Las deudas no me dejan dormir, el día 11 de cada mes debo pagar la cuota de mi casa, pero ellos no perdonan”, lamentó Margarita Acosta, una de las ex empleadas de Delta que participan en las jornadas de protesta exigiendo el pago de sus prestaciones.

Otra de las hondureñas que quedó sin empleo en esta maquila dijo que debido a los atrasos en los pagos de un préstamo su deuda pasó de 30 mil a 80 mil. “Uno no va a dejar de comprar comida para sus hijos para pagar una cuota”, dijo.

Un acto ilegal

El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Daniel Facussé, confirmó que la compañía estadounidense Delta se fue del país tras haberse declarado en quiebra, dejando de operar en Estados Unidos y en el país, así como en México y en El Salvador.

Facussé también confirmó que esta maquila ha cometido un acto ilegal al haber dejado las operaciones abandonadas y haber incumplido el derecho que tienen los trabajadores a todos sus pagos de indemnización.

Con ese abandono de operaciones, los dos mil 400 hondureños que laboraban en Delta Honduras en Villanueva y Naco, Cortés, quedaron sin un ingreso y sin que se les paguen sus derechos.

El presidente del sindicato de trabajadores de la maquila Delta Honduras, Juan Eguigure, recordó que estas personas ya tienen 120 días de estar sin ingreso, pues la empresa suspendió los empleos por ese periodo.

Para el dirigente sindical, además de los factores externos, como la baja de la demanda en Estados Unidos hay más motivaciones detrás de estos cierres. “Cómo es posible que cierren operaciones en una empresa, pero nos damos cuenta que esta misma marca está poniendo orden de trabajo en otra maquila en otros países de la región, creemos que es una acción antisindical”, denunció.

“En otros países no están cerrando, en Nicaragua no están anunciando cierre, en el caso de El Salvador, Delta vendió las acciones, pero quedaron los trabajadores en sus trabajos”, relató.

Agregó que “en Honduras estamos viendo como una acción antisindical como que, si estos empresarios estuvieran mandándole un mensaje al gobierno, eso creemos”, señaló al agregar “nosotros no tenemos la culpa que se hable de una Ley de Justicia Tributaria, eso es de arreglarlo con el gobierno, pero no afectando a los trabajadores”.

Eguigure cree que la estrategia de esta maquila, que se instaló en el país en 1995, es que no quiere respetar los beneficios que se ganan a través de un contrato colectivo de los sindicatos, mientras tanto los ex empleados no pueden ni siquiera ir al Seguro Social, pagar sus deudas, llevar comida a sus casas.

Acompañamiento del gobierno

Por parte del gobierno, el ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, refirió que los trabajadores de Delta tienen la vía legal para reclamar, y que los acompañarán en ese proceso para que los bienes que fueron abandonados por la empresa, se puedan vender para cubrir las prestaciones y que si esto no es suficiente.

“Estamos trabajando para acortar los tiempos en la generación de cálculos, el lunes se fue al parque, se constató el cierre, se está acompañando a los trabajadores en el caso de Delta, por ejemplo, la solicitud del inventario de los bienes y se está llevando el proceso”, detalló al agregar que el martes se convocó a la mesa tripartita del sector de la industria textil.

En tanto, el presidente de la asociación de maquiladores dijo además que los exempleados de la maquila tienen la opción de recurrir a instancias internacionales.

Más pérdidas de empleo

Al cierre del 2024, las maquilas Hanes del Parque ZIP Choloma, Hanes Ink en Choloma, el Centro de distribución de Hanes en Villanueva, Confecciones Dos Caminos en ZIP Bufalo, Villanueva, Ceiba Texti,l Green Valley en Naco, Cortés, habrán cerrado operaciones, dejando a unos 8 mil hondureños sin empleo.

Con el resto de anuncios de cierre de operaciones que habrá al cerrar el año, además de esos ocho mil desempleados, el dirigente sindical dijo que “pero si nos vamos a lo que está pasando desde 2023 y sumado a 2024, anda alrededor de 54 mil puestos de trabajo que se han perdido en la maquila”.

Una preocupación de país

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, expresó que esta situación debe ser una preocupación de todos los hondureños, “empresas que estaban generando empleo y se están cerrando, hemos visto también que en los últimos años el tema de las emigraciones se está incrementando y hoy en día que se están cerrando estas maquilas, van a ser muchas familias que van a estar sin empleo y que no van a tener cómo sustentar a sus familias”, señaló.

Gallardo urgió en ese sentido que para sacar a Honduras adelante, se tendrá que estar sentados empresa privada, como el sector que invierte en el país y gobierno, que es quien da las condiciones para que estas empresas puedan seguir invirtiendo. “Yo creo que el llamado es también para el gobierno para que sigamos en diálogo, en pro del desarrollo de Honduras”. VC