Más de 14 mil empleos se perderán por cierre de empresas maquiladoras

Tegucigalpa – Más de 14 mil empleos se perderán por el cierre de empresas maquiladoras en el norte de Honduras, estimó la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

– Al menos siete empresas cerrarán operaciones este año en el norte de Honduras.

Menotti Maradiaga, miembro de la CCIC, señaló que “más de 14 mil empleos se van a peder, muy sencillo, todas las empresas proveedoras de estas grandes empresas van a tener que cerrar sus operaciones”.

Citó que la empresa Delta en Villanueva, Cortés, está orillando a otras para que se cierre el complejo entero. Fácilmente se perderán este fin de año 3 mil plazas y seis mil más a inicios de 2025, previó el representante de la iniciativa privada.

El empresario citó que no solo es la afectación de las propias plazas de trabajo en el sector maquila, también hay que tomar en cuenta a los actores indirectos que es otra buena cantidad.

Reclamó que la CCIC siempre ha expresado que no se politice el país “porque la gente no come política ni redes sociales, necesita trabajo y alimento”.

Increpó a los diputados de la zona norte si ya se aproximaron a la CCIC para pedir información sobre el cierre de empresas maquiladoras.

Maradiaga cuestionó que “no lo han hecho porque están enfrascado en política, mientras la economía del pueblo se está cayendo”.

Apuntó que la Cámara de Comercio de Cortés está en diálogo permanente con los actores, pero solos no podrán sortear este tipo de problemas que afectan fuerte la economía del país.

Aupó por una Ley Temporal de Empleos para garantizar las fuentes de trabajo especialmente en este fin de año, al tiempo que descartó que la legislación vigente prevea las plazas temporales. JS