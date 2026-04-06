Decidir sin sobrecargar

Javier Franco

En la gestión pública, el problema rara vez está en una sola decisión. El verdadero desafío aparece cuando varias decisiones, correctas en su origen, coinciden en el tiempo y terminan generando efectos acumulativos en la vida cotidiana de las personas.

El retorno a clases presenciales incrementa la movilidad. El comportamiento del precio de los combustibles impacta directamente el transporte y, por extensión, el costo de los bienes.

La incorporación de nuevas regulaciones vehiculares añade una capa adicional de responsabilidad económica. Cada una de estas decisiones, por separado, puede tener lógica y justificación. Sin embargo, cuando convergen, producen una presión que se siente primero en la calle, antes que en los informes técnicos.

El punto no es cuestionar la naturaleza de estas decisiones. El punto es reconocer un desafío más profundo: la necesidad de ordenar sus impactos.

La ciudadanía no experimenta las políticas públicas de forma aislada. Las vive como un conjunto. Y es en ese conjunto donde aparece la percepción de carga, de saturación o de dificultad. Cuando los efectos se acumulan sin una secuencia clara, el problema deja de ser cada decisión individual y pasa a ser la forma en que se integran.

Por eso, el enfoque debe evolucionar hacia un principio fundamental: la coordinación interinstitucional con lógica de impacto acumulado.

Esto implica, en primer lugar, que las decisiones públicas no se evalúen únicamente por su viabilidad técnica o legal, sino también por su efecto conjunto en la vida de las personas. Establecer mecanismos de revisión cruzada entre instituciones permitiría anticipar escenarios en los que varias medidas, al coincidir, generen tensiones innecesarias.

En segundo lugar, es clave avanzar hacia una implementación escalonada. No todas las decisiones requieren ejecutarse al mismo tiempo. Algunas pueden priorizarse por su urgencia social, mientras otras pueden calendarizarse para que su impacto sea absorbido progresivamente por la ciudadanía.

Un tercer elemento es la comunicación. No basta con informar decisiones; es necesario explicar su relación entre sí, su secuencia y el horizonte que buscan construir. Cuando las personas entienden el orden detrás de las decisiones, la percepción de carga se transforma en comprensión.

Finalmente, es oportuno incorporar evaluaciones de impacto ciudadano como parte del proceso de toma de decisiones. No como un obstáculo, sino como una herramienta que permita al Estado anticiparse a los efectos acumulativos y actuar con mayor precisión.

La gestión pública moderna no solo enfrenta el reto de decidir bien, sino de decidir con sentido de conjunto. En contextos complejos, el orden no es un lujo técnico; es una condición para la estabilidad social.

Porque cuando las decisiones no se ordenan, el orden termina imponiéndose por sí solo. Y ese orden, muchas veces, no responde a la planificación, sino a la reacción.

Hoy más que nunca, el desafío no es decidir más, sino decidir mejor. Y decidir mejor, en este momento, significa algo muy concreto: ordenar para no sobrecargar.