Se cumplen dos años de la desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa – Este lunes 1 de enero se cumplió el segundo año de la desaparición de la joven Angie Peña, ocurrido en el municipio de Roatán, departamento de las Islas de la Bahía, Caribe hondureño.

Angie Peña andaba en Roatán, lugar donde celebró la llegada del Año Nuevo, el de enero de 2022, la joven decidió pasear en una jet ski, sin embargo, nunca regresó, y desde ese momento se desconoce su paradero.

Se informó en el momento, que la joven partió del sector de West Bay en Roatán con sus amigos en una moto acuática, pero transcurridas las horas, Peña no aparecía, lo que alertó a sus familiares.

(LEER): Buscan a joven que desapareció en moto acuática en Roatán

En las primeras horas de su reporte de desaparición, la principal hipótesis fue que la joven había sufrido un accidente mientras conducía la moto acuática.

Sin embargo, con el transcurrir de los días, se encontraron objetos personales como sus artes y la moto acuática en la que andaba fue descubierta en las costas de Belice.

(LEER): Hallan en Belice moto acuática e investigan si es la misma que usó Angie Peña

Parecía que se iba a conocer el paradero de la joven, sin embargo, fue lo más cercano a que se pudo descubrir que ocurrió con Angie Peña.

Hubo un cambio de gobierno en Honduras el 27 de enero de 2022, por lo tanto, influenció en la administración de las instituciones del Estado relacionados como la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, fue la encargada de manejar este caso como otras de desaparecidos, no obstante, no ha podido dar resultados sobre su paradero.

Incluso, en esta gestión, se manejó la hipótesis que Angie Peña pudo ser víctima de un secuestro y fuese sometida a la actividad ilícita de trata de personas.

Tanto que un ciudadano norteamericano fue arrestado en Roatán por tener indicios que la podrían vincular con la desaparición de la joven, pero no se ha podido conocer resultados de las investigaciones, no se sabe si es para no perjudicar el caso o no pudieron profundizar.

Como sucede en muchas ocasiones, cuando pasa un período prolongado de tiempo y no se conoce resultados, este tipo de casos pierden la atención mediática y la notoriedad entre la población, tanto que no exigen a las autoridades que brinde resultados, o por lo menos informe del estado de las investigaciones. AG