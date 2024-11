Crecen presiones para la renuncia total de Adán Fúnez a comuna de Tocoa

Tegucigalpa- La presión para que el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, renuncie a su cargo se intensifica desde diferentes sectores de la sociedad. Aunque Fúnez desistió en las últimas horas de su intención de buscar una nueva reelección, organizaciones como la Plataforma Agraria y la Iglesia católica consideran que este paso no es suficiente y exigen que deje definitivamente la alcaldía para permitir una gestión sin señalamientos.

-El actual alcalde había presentado planillas recientemente, en el Movimiento 28 de junio, por lo que algunos coligen que contaba con la venia de Libre.

Las demandas de renuncia se ven alimentadas por las menciones de Fúnez en un video relacionado con el narcotráfico, en el que también aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

Este material, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra a Fúnez y Zelaya negociando presuntos sobornos para el financiamiento de la campaña del partido LIBRE. La polémica en torno a su figura se intensificó con el asesinato del regidor y ambientalista Juan López en septiembre pasado, quien, días antes de su muerte, había exigido públicamente la renuncia del alcalde.

La presión desde la Iglesia y otros sectores

Entre los principales señalamientos hacia el edil y las presiones para su renuncia están los de la iglesia católica, para el caso el sacerdote Carlos Orellana, al conocer el asesinato de Juan López, acusó abiertamente al alcalde y a la corporación municipal de estar implicados en el asesinato de López, describiéndolo como un crimen «premeditado» ejecutado por quienes ostentan el poder político y económico en Tocoa.

Al respecto, Orellana ha declarado: «Este asesinato no es aislado, fue pensado desde hace tiempo por quienes controlan la política y economía en Tocoa».

En la misma, línea el sacerdote jesuita Ismael Moreno también ha insistido en la necesidad de que las autoridades hondureñas investiguen al alcalde Fúnez y ha lamentado la «pasividad» de las instituciones responsables; e insiste en que Fúnez debería estar fuera de su cargo para facilitar las investigaciones, además Moreno, cuestiona de forma constante el silencio gubernamental ante los señalamientos.

El llamado de la iglesia católica en relación al asesinato del ambientalista y una petición de justicia se vio reforzada incluso por un mensaje del papa Francisco.

Además, el asesinato de López provocó una condena enérgica por parte de figuras internacionales y organismos de derechos humanos, entre estos, las embajadas de España y Alemania, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se unió a estos llamados, exigiendo al Gobierno de Honduras una investigación exhaustiva e imparcial.

Adán Fúnez, sigue bajo presión y con serios señalamientos

Con veinte años al frente de la alcaldía de Tocoa, Fúnez se ha enfrentado a múltiples acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente tras su aparición en el video junto a Carlos Zelaya y narcotraficantes confesos.

La divulgación de estas imágenes ha impulsado a la sociedad civil y a líderes locales a movilizarse y exigir que el alcalde deje definitivamente el cargo. No basta con que no busque la reelección. La renuncia total es lo único que puede restaurar la confianza en la administración de Tocoa, han referido representantes de la Plataforma Agraria.

Aunque ahora se conoce que Fúnez no participará en las próximas elecciones, las organizaciones locales y líderes comunitarios insisten en que el edil debe retirarse completamente de la alcaldía de inmediato, y no descartan movilizaciones si no se atiende esta exigencia.LB