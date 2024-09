Adán Fúnez, el poderoso alcalde a la sombra de la familia presidencial

Tegucigalpa – Adán Fúnez, de 74 años, es más que un alcalde. Es el todopoderoso e intocable hombre, quien en medio de las tempestades sabe cómo navegar con el viento del poder a su favor y mantener su reinado en el Bajo Aguán, Tocoa y toda la zona de Colón.

– En noviembre de 2009, cuando aspiraba a su primer periodo municipal, se arrodilló y pidió perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista y se unió al presidenciable liberal Elvin Santos.

– El gobierno de Xiomara Castro lo nombró como gobernador del departamento de Colón.

– En declaraciones públicas el edil ha negado vínculos con Los Cachiros y reveló que no viaja a EEUU desde 2017.

Tras el escándalo que ha estremecido los estamentos del gobierno luego de que se publicara un narcovideo en el que se aprecia al exsecretario del Congreso Nacional (su renuncia fue aprobada recién este martes en el Pleno Legislativo), Carlos Zelaya y al alcalde de Tocoa, Colón, el oficialista Adán Fúnez, participando en una reunión de capos de la droga con los cuales negocian la entrega de dinero para la campaña del Libre de 2013, el alcalde sigue inamovible, ni los torbellinos que lo sindican en el crimen de un ambientalista pueden con él.

Adán Fúnez, es el responsable del crimen contra el ambientalista Juan López, dijo en tono firme y sin dobleces el padre Carlos Orellana, durante una sentida homilía en la parroquia de San Isidro en Tocoa. De igual forma la lluvia de señalamientos de defensores humanitarios, ambientalistas, pobladores, Conferencia Episcopal, Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos, entre tantos otros, que han reclamado por la vida del defensor de la tierra y regidor municipal de Tocoa, pero sus voces se estrellan en un muro y parecen rebotar.

Juan había pedido apenas un par de días antes y de forma pública la renuncia de Adán Fúnez. Sugería que se despojara del poder y que asumiera su rol en el narcovideo para que respondiera ante la justicia, en un país donde la narcopolítica ha dejado en la cárcel en los Estados Unidos, desde un presidente del país (Juan Orlando Hernández), hasta diputados, alcaldes y otros funcionarios de primer nivel.

Carlos Zelaya y Adán Fúnez, ambos aparecen en un narcovideo.

El lastre de la narcoactividad se ha vuelto a reavivar tras la publicación del narcovideo que no sólo toca a quienes en él aparecen como se desprende del diálogo entre los capos, Carlos Zelaya y Adán Fúnez. En el mismo Carlos Zelaya les propone que parte del dinero con el que ellos contribuyen a la campaña vaya para suplir al expresidente Manuel Zelaya Rosales. “La mitad para el comandante”, refiriéndose a su hermano Mel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.

Fúnez, nacido el 1 de abril de 1950, es reconocido como propietario, junto a su esposa, de la empresa de transportes Mirna que cubre varias rutas en el norte y Caribe de Honduras. En varias ocasiones los buses de su empresa han sufrido ataques al grado de ser quemados en su totalidad.

Acostumbrado a relacionarse con el poder, en agosto de 2018 otorgó un reconocimiento al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y en junio de 2024 invitó a su casa en Tocoa al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Más de 20 años bajo la sombra de los Zelaya

Adán Fúnez, no sólo ha sido el alcalde de la ciudad de Tocoa en Colón en los últimos cuatro periodos municipales (2010-2024), también es uno de los hombres fuertes de la familia Zelaya Castro desde el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009) y aunque ha estado envuelto en escándalos de narcopolítica, sigue vigente en las filas de política hondureña.

Su participación en el narcovideo difundido hace 14 días no lo hizo primerizo en este tipo de señalamientos, ya en varias declaraciones de jefes del narcotráfico en juicios en cortes de Estados Unidos, su nombre ha salido a relucir una y otra vez por sus vinculaciones con los barones de la droga en su natal Colón, cuna de Los Cachiros.

Fúnez fue una de las piezas visibles en los constantes viajes del expresidente Manuel Zelaya en el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009). Su figura quedó retratada en importantes citas de los entonces personajes políticos del socialismo del Siglo XXI, como ser: Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

El líder municipal de Tocoa coordinó la llamada Cuarta Urna que buscaba una consulta para convocar a una Constituyente, al margen de la constitución, en el período presidencial de Manuel Zelaya.

Un hecho que marcó la vida del alcalde fue cuando en noviembre de 2009, previo a las elecciones generales para elegir al sucesor de su líder, el derrocado expresidente Zelaya, se arrodilló pidiendo perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista y se unió al presidenciable liberal Elvin Santos. Fue su primer triunfo en las urnas para dirigir la comuna tocoeña, la que ostenta hasta la actualidad.

Varios hechos lamentables han marcaron su vida familiar. En marzo de 2016 la muerte de su hijo Joel Fúnez y en agosto de 2017 el deceso en Sabá de otro de sus vástagos, Allan Fúnez, mientras otro de ellos Celin Fúnez, los tres fallecieron en accidentes de tránsito. En tanto, en enero de 2021 murió otro de sus hijos -Fredy Fúnez- a causa de COVID-19. Asimismo, en octubre de 2016 su hijo –Denis Fúnez– recibió un atentado criminal que por poco cobra su vida.

El edil junto a figuras del socialismo del Siglo XXI.

Tras varios escándalos que involucran su gestión municipal y derivaron en actos violentos el pasado 13 de junio de 2024 en un cabildo abierto, el Tribunal de Honor del Partido Libre incluso ya había recomendado su expulsión, pero nunca hubo una decisión oficial al respecto.

La resolución partidaria también señaló que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), había iniciado una investigación en la alcaldía de Tocoa por el presunto delito de falsificación de documentos públicos, referentes al rechazo de una termoeléctrica.

Después de los actos violentos de junio, un mes después se reportó un incendio en la alcaldía de Tocoa, que el propio edil Fúnez denunció que existió mano criminal.

El edil es querido y odiado al mismo tiempo en Tocoa.

Niega su participación en asesinato de ambientalista

Desde el anonimato, el edil Adán Fúnez expresó estar preocupado por las declaraciones del párroco que lo responsabiliza a él de la muerte del regidor Juan López, al tiempo que clamó temer por su vida y la de su familia.

Aseguró que confía en la comisión que está haciendo las investigaciones tanto científicas como periciales que determinarán lo sucedido con el también dirigente ambiental.

“Tengo la fe y convicción de Dios que nadie se escapa de la justicia divina”, dijo.

Sostuvo que “me quieren endosar algo que no es así, es una muerte, mi familia está con miedo por las cosas que se han escuchado, estoy orando para que salga a relucir la verdad”.

Agregó que tiene 20 años de estar en la administración y Dios le ha dado la virtud de tolerar agresiones verbales y espero que le siga dando la paciencia para seguir tolerando las cosas que le achacan.

“Nunca he reaccionado para decir que le voy a mandar a quitar la vida a alguien. Mi familia no está durmiendo en la casa porque están con miedo, estoy reunido con mis abogados para ver qué me recomiendan”, remató.

Constantes menciones en juicios de EEUU

Adán Fúnez ha sido mencionado constantemente por el líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en varios juicios contra señalados por delitos de narcotráfico.

A las consultas sobre su relación con Los Cachiros, ha reiterado que “ellos son de Tocoa, si se va casa por casa, preguntando quienes son ellos, les dirán que si se les conoce, porque todo el mundo sabe de ellos (…), a mí me mencionan siempre que se acercan los procesos políticos, yo no debo nada, ni tengo nada que ver en esos temas”.

Fúnez al momento que salía del MP.

En marzo de 2021, defendió tener la solvencia moral para seguir manejando la comuna de Tocoa luego de nuevas menciones por capos de la droga. “Habría que ver las transcripciones originales de esos testimonios, quiero ver videos o fotos y no textos dudosos”, dijo tras el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez y el testimonio de alias “El Contador”.

El edil fue incluido, en agosto de este año, en una lista de 36 personajes que el Ministerio Público convocó a declarar por sus menciones en cortes estadounidenses. Su comparecencia se realizó el 9 de septiembre y coincidió con la publicación del narcovideo en el que aparecía transando dinero para la campaña electoral de Libre.

Esa vez apuntó que en la reunión con capos de la droga en 2013 hubo un ofrecimiento de dinero para la campaña del Partido Libre, pero que la entrega nunca se materializó.

Cuestionó que si el narcovideo se grabó en 2013 -hace 11 años- porque no salió en 2021 durante las elecciones para que Libre no ganara los comicios, “se mira que los gringos no querían que el Partido Nacional siguiera en el poder, la meta era sacarlos, ahora que vienen las elecciones de 2025 sacan el video que mediáticamente ha impactado para afectar al Partido Libertad y Refundación”.

En sus múltiples negaciones de sus vínculos con Los Cachiros, el edil Fúnez contó que el patriarca de la familia Rivera Maradiaga –don Isidro– fue mariscal de la feria de Tocoa de 2010 a 2013, que para ello debía ser una persona honorable, con arraigo, para que el 15 de mayo que se celebra el día de San Isidro Labrador, “entonces él encabezaba la marcha llevando el santo de la Iglesia Católica y era un orgullo para los sacerdotes y feligreses ir detrás de don Isidro con el santo paseándole por toda la ciudad, entonces en ese sentido en ese momento nadie hablaba que estas personas estaban en negocios ilícitos”.

Así se cuentan las historias de Adán Fúnez en Tocoa y el Litoral Caribeño, las que se matizan con señalamientos en su contra que rebotan en la coraza que lo protege desde los más altos círculos políticos del país. PD