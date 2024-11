Con adjudicación en suspenso, Honduras prevé un 2024 con apagones

Tegucigalpa – Mientras avanza el año y nos adentramos al verano 2024, Honduras no cuenta con la energía necesaria para afrontar un posible déficit energético de unos 300 megavatios (MW), que la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha proyectado.

Inversionistas centroamericanos saben que la ENEE es mala paga, señala experto energético de ASJ.

Temperaturas altas se mantendrán en el 2024 producto del fenómeno del Niño, recuerda SICA en su boletín de Agricultura y Clima.

Expertos en el tema energético consultados por Proceso Digital avizoran que este año la situación será peor que la afrontada en 2023, cuando las fallas en el sistema de energía le costaron miles de millones a la economía nacional.

“La crisis de los apagones del año pasado le costó productos perdidos a las micros, pequeñas y medianas empresas; le costó grandes cantidades de dinero a la industria nacional y nos restó competitividad”, recordó Kevin Rodríguez, experto en el tema energético de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Las estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indican que las pérdidas causadas por los apagones en 2023 rondaron los 87 millones de lempiras.

Santiago Herrera, gerente de política económica del Cohep advirtió que este año el problema se “agrava más”, por lo que urgió a que la búsqueda de soluciones en este tema incluya a todos los sectores.

“Si el fenómeno de El Niño se extiende como está previsto, vamos a volver a sufrir apagones y eso es terrible para las empresas”, advirtió Herrera.

El fenómeno El Niño trae altas temperaturas, lo que provoca sobrecalentamiento de las líneas.

El Niño trae temperaturas altas

Al cierre del 2023, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) presentó el Boletín Agricultura y Clima 2024 donde prevé que las temperaturas altas se mantendrán en los primeros cuatro meses del año e incluso con tendencia a aumentar en algunas zonas de la región.

Las altas temperaturas elevan el consumo de energía en el país, especialmente en las regiones costeras, donde está el motor de la economía.

El informe del SICA indica que se estima 46 % de probabilidad de que este año, El Niño sea un evento de fuerte intensidad y un 27 % de probabilidad de que alcance niveles extremos.

Según el informe, las zonas donde habrá lluvias por debajo del rango habitual en el territorio hondureño incluyen Roatán y Utila, en el litoral atlántico; el oriente del departamento de Olancho; el suroccidente de Colón y el sur de Gracias a Dios. Regiones donde la energía eléctrica ha presentado problemas durante varios años, por lo que los apagones han sido un problema crónico.

El reporte también indica que los territorios hondureños que experimentarían lluvias por encima del rango normal son el sur de los departamentos de Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca.

Kevin Rodríguez, experto energético.

Déficit de entre 200 y 300 MW

Kevin Rodríguez indicó que preocupa ver el panorama para el verano, ya que indica que “no contamos con la energía necesaria para afrontar el posible déficit que vamos a tener, son más de 300 megavatios que la misma ENEE ha proyectado para los próximos años”, señaló.

Las proyecciones del Centro Nacional de Despacho señalan que para este 2024 se presentará un déficit de 270 MW y, posiblemente, para el 2025 unos 147.32 MW, refirió el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar.

Considerando este déficit, expertos en energía destacan que dependemos de la negociación de la ENEE, de cómo se comporte el tiempo y pensar a futuro con una licitación internacional, con tiempo suficiente, para que se puedan instalar plantas bastante competitivas.

El exgerente de la ENEE, Salomón Ordóñez, recomienda que estas plantas deben tener tecnología nueva como gas natural, para que en el 2026, pero que mientras tanto, “tendríamos que vivir con plantas de producción térmica de emergencia como las que se pretenden contratar este año por el periodo 2024 y 2025”.

“Sí, es urgente la licitación pública, que debería ser de al menos 450 megavatios de energía firme”, declaró Ordóñez.

De su lado, el integrante de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Virgilio Padilla, aceptó que para este año se proyecta un déficit en la generación por 200 megavatios.

Este año se prevé habrá apagones como ocurrió en 2023.

¿Licitación fracasada?

Transcurrida la primera quincena del año, las autoridades de la estatal energética no han informado sobre los avances de la licitación de 220 megavatios que fue lanzada en octubre pasado y ampliada ante la nula participación de inversionistas.

El experto en energía de ASJ expresó que este panorama preocupa. “Se lanzó un proceso de contratación de energía a nivel centroamericano en el mes de agosto, se hizo un llamado público, sin embargo no hubo ofertas, a menos que sea de información pública”, recordó.

Luego, para el mes de octubre se lanzó la licitación de 220 megavatios, un proceso en el cual no se recibió ninguna oferta. Se amplío este tiempo para que pudieran llegar más ofertas, sin embargo solo se recibieron dos.

El analista energético estima que debido a la baja participación, donde de siete circuitos, solo dos recibieron oferta “lo que se esperaría es que las autoridades lo declaren desierto”, a menos, agregó que estén buscando una contratación directa, algo que ASJ no recomienda.

Rodríguez también refirió que las compras de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional (MER) tienen que hacerse con tiempos.

“Hay que recordar que en la región quienes compran y venden energía son empresas, y en el caso de Honduras lastimosamente solo la ENEE es la que compra, y debido a la situación financiera que tiene, realmente ni en Centroamérica los inversionistas están interesados en firmar un contrato con la ENEE porque saben que es mala paga”, apuntó el asesor de la ASJ.

Se recomienda seguir la inversión en las líneas de transmisión.

El fracaso de la recuperación de pérdidas

Recientemente, la ASJ presentó un informe sobre las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal que revela que las pérdidas de energía en Honduras reportaron en 2023 el nivel más alto en 18 años.

“Cuando vemos por qué un proceso de licitación no está siendo fructífero, precisamente porque ellos ven que cuando la ENEE está perdiendo más de un millón de dólares al día, el inversionistas dice, si el que me va pagar a mí es la ENEE y no tiene recursos, entonces no voy a invertir, ni siquiera voy a estar interesado en ese proceso”, destacó Rodríguez.

“Desde ASJ hacemos el llamado para que estos procesos sean lo más transparente posible y que toda la población hondureña tenga acceso a la información en tiempo y forma de lo que se está haciendo”, dijo por su parte el director de ASJ, Carlos Hernández.

Además de la transparencia, desde los analistas reiteran que sirve mucho buscar la ayuda del sector privado para que autogenere y se desconecte del sistema, ya que esto alivia la presión sobre el suministro que tiene que dar la ENEE.

Según el ex presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Salomón Ordóñez, ya se está avanzando en este arreglo, aunque señaló que se requiere de una cantidad al menos de alcanzar unos 40 o 60 megavatios.

Las pérdidas en la ENEE no han sido atacadas oportunamente.

Los trabajos que realiza al ENEE

A diferencia del año pasado, este 2024 el tema del suministro energético no ha sido tema de debate por parte de las autoridades de la ENEE.

En junio pasado, el ministro de Energía y gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, anunció un plan de acción a corto plazo ante la crisis energética actual.

Proceso Digital solicitó entrevista con Tejada para conocer los avances de dicho plan de acción y sobre las proyecciones para este verano, sin embargo no hubo respuesta.

La poca información que las autoridades han comunicado al pueblo hondureño llega a través de los posteos en las redes sociales, donde entre otros avances informan que se comenzó la construcción de cuatro nuevas subestaciones: Calpules, El Centro y la Victoria en el departamento de Cortés, y El Sitio en Francisco Morazán.

En Ocotepeque se realizó el levantamiento completo de vínculo de red como parte de la reconstrucción de la Red de Distribución. VC