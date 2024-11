Con 75 años, Neil Warnock dirige al club escocés Aberdeen FC

Redacción deportes.- A los 75 años y con más de 40 de experiencia en los banquillos, el inglés Neil Warnock fue nombrado entrenador del Aberdeen FC escocés hasta el final de la presente temporada (2023-2024), según informó el citado club este lunes en un comunicado oficial.

Warnock, que dirigió a 15 clubes distintos entre ellos el Sheffield United (1999-2007), el Leeds Utd (2012-2013), el Crystal Palace en varias etapas (1998-1999, 2007-2010 y 2014), el Cardiff City (2016-2019) y, más recientemente, el Middlesbrough FC (2020-2024) se une a los ‘rojos’ después de haber liderado casi 2.000 partidos, más que cualquier otro entrenador inglés.

Dave Cormack, presidente del club, expresó su felicidad por tener a una persona con una «carrera tan increíble en la gestión» como la de Neil y reveló que éste será una pieza clave e impactante en lo que resta de temporada.

«Esperamos que Neil, Ronnie y el equipo empujen con fuerza en los cuatro meses que quedan de campaña, ya que aún nos jugamos mucho tanto en la SPFL Premiership como en la Copa de Escocia», destacó el presidente

Warnock también manifestó su alegría por el nuevo cargo. «No he ocultado que siempre he querido dirigir en Escocia, así que cuando hablé con Dave y Alan y me pidieron que les ayudara, me pareció la oportunidad perfecta», confesó.

«Según todos los indicios, aquí hay un buen grupo de muchachos, y ahora mi trabajo consiste en sacar lo mejor de ellos. Estoy deseando afrontar el reto que supone estar aquí en el Aberdeen», remató. EFE/ir