Comisión Permanente de CN es ilegal», afirma Jorge Cálix

Tegucigalpa – La Comisión Permanente que nombró la Junta directiva del Congreso Nacional, está al margen de la Constitución, dijo el diputado Jorge Cálix.

El también precandidato presidencial, expresó su firme rechazo a la formación de una Comisión Permanente por parte de la junta directiva. «Hemos dejado en manifiesto nuestro rechazo a una Comisión Permanente ilegal; la Constitución de la República no lo permite», remarcó Cálix.

[LEER] Juramentada Comisión Permanente que ejercerá funciones en receso de junio

El precandidato explicó que la Constitución únicamente faculta la creación de una comisión cuando el Congreso se encuentra clausurado, es decir, tras el cierre de sus sesiones ordinarias en octubre.

«Ahora que estamos en junio, simplemente estamos en receso, y no cabe una comisión. Es totalmente inconstitucional. Que se reúna con una agenda para querer aprobar cosas es peor todavía; tiene vicio de ilegalidad y acarrea responsabilidad penal», subrayó.

Cálix también indicó que su grupo de apoyo no seguirá líneas partidarias que estén al margen de la ley. «Le hemos dicho a la población que hay 15 diputados que no van a seguir líneas partidarias que pretendan violar las leyes. Todo lo que afecte al pueblo hondureño y esté al margen de la ley no vamos a apoyar».

[LEER] Ley solo permite Comisión Permanente en el CN de noviembre a enero de cada año

En cuanto a la Ley de Justicia Tributaria, Cálix expresó su apoyo a la idea de que quienes más ganan deben pagar más impuestos. Sin embargo, criticó la ausencia de un artículo que imponga impuestos a los terratenientes de Olancho, quienes, según él, nunca han pagado. «Cuando incluyan eso, yo los apoyo», afirmó.

Finalmente, reiteró su postura: «No acatamos líneas de partido que vayan en contra de las leyes y la Constitución, así de sencillo. En cambio, si es para beneficiar al partido, no necesitamos que se nos diga para apoyar». LB