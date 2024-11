Colegio Médico alerta que siguen despidos ilegales en SESAL y se declara   en alerta máxima

Tegucigalpa- El Colegio Médico de Honduras (CMH) ha declarado un estado de alerta máxima y ha exhortado a las autoridades de la Secretaría de Salud a reintegrar a los médicos despedidos recientemente.

El presidente del CMH, Samuel Santos, dijo que, ante la creciente crisis y la ola de despidos en el sistema de salud nacional, el CMH está organizado para defender los derechos de sus miembros.

El doctor Santos, informó que llevan varios meses dialogando con las autoridades de salud pública para evitar estos despidos, especialmente en los hospitales.

Sin embargo, se están dando ilegalidades “para poder optar a un nuevo contrato, se les ha obligado a firmar un finiquito, lo cual es ilegal», señaló Santos. Para el caso ejemplificó que “un pediatra con 22 años de servicio, está recibiendo solo 120,000 lempiras en prestaciones, lo cual no es justo. Se les dice que al firmar este finiquito podrán obtener un nuevo contrato, “pero eso no es justicia».

Santos destacó que, en la región Metropolitana de Tegucigalpa, al menos 17 médicos no han sido recontratados a pesar de las promesas de revisión de casos por parte de la Secretaría de Salud. Además, informó que 12 médicos del departamento de Yoro, provenientes de diferentes municipios donde trabajaban con modelos descentralizados, fueron notificados de que sus contratos no serán renovados, considerándolos despedidos.

El presidente del CMH lamentó que, a pesar de las advertencias del colegio y las promesas de la ministra de Salud de que no continuarían con los despidos, la situación persiste. «Muchos colegas nos informan que la razón por la cual no van a seguir trabajando es porque no están en el censo del partido Libre, lo cual es incorrecto, ya que en Honduras no se pueden hacer ese tipo de justificaciones laborales», afirmó Santos.

El Colegio Médico ha instado a la Secretaría de Salud a revertir estos despidos y a cumplir con sus promesas, enfatizando la importancia de mantener a los médicos en sus puestos para garantizar la salud pública y el bienestar de la población. LB