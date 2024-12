Reprobadas ocho instituciones de gobierno en índice de transparencia del CNA

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó hoy el Índice de Transparencia Activa Gubernamental (I-TAG) en el que más de la mitad de las instituciones reprobó.

– La Presidencia de la República figura entre las instituciones que reprobó este índice que mide el nivel de apertura en la divulgación de información sobre su gestión.

Dicho índice es una herramienta creada desde el CNA a través de su Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), para medir el nivel de apertura e interacción que tienen las instituciones del sector público en la divulgación de la información respecto a su gestión.

El I-TAG global para el año 2023 fue del 29 %, esto quiere decir que, el desempeño general en materia de transparencia de las instituciones objeto de estudio es bajo puesto que, el 29 % está más cercano al puntaje mínimo (0 %) que al puntaje máximo (100 %).

Con base en lo anterior, se puede determinar que la institucionalidad pública, actualmente sigue presentando debilidad y carencia de voluntad en garantizar el cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública.

De acuerdo con la metodología aplicada se identificó que seis de catorce instituciones lograron obtener resultados por encima del índice global (29 %), por lo que se considera que cumplen con los lineamientos esenciales en la ejecución de la política nacional de transparencia.

No obstante, los resultados también evidenciaron que ocho de catorce instituciones no alcanzaron la media global del I-TAG de 29 %, lo que significa que no cumplen con los lineamientos básicos para el correcto desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia.

Las instituciones que reprobaron en dicho índice son: Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social, Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional Penitenciario, Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, Secretaría de Estado de la Presidencia, Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte y la Presidencia de la República.

Para este primer ejercicio se utilizó una muestra de 14 instituciones, priorizando aquellas que percibieron mayor asignación conforme al Presupuesto General de la República para la Administración Central del año 2023; también se tomó en consideración a instituciones de acuerdo a su rol central en el quehacer del Poder Ejecutivo, indicó el CNA en su informe.

Si bien este es un primer ejercicio del I-TAG, en las siguientes ediciones se podrán hacer comparaciones a nivel global y de forma específica para cada una de las secretarías/instituciones, de modo que, puedan verificarse los avances o retrocesos en el transcurso del tiempo.

Ya que en un primer corte las instituciones presentaron bajos puntajes por la inhabilitación de los portales únicos de transparencia, posteriormente se identificó un avance con la habilitación de los mismos.

Esto quiere decir que, dada la comprobada incapacidad y voluntad de brindar información de oficio en los sitios web oficiales se puede determinar con los resultados finales, la existencia de una clara dependencia de las instituciones hacia el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para cumplir su faceta de transparencia en la gestión pública, concluyó el CNA. (RO)