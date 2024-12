El gobierno cambió la Ley de Secretos por la Ley del Silencio, cuestiona Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos cuestionó que el actual gobierno cambió la Ley de Secretos por la “Ley de Silencio”, al tiempo que lamentó que desde la administración central siguen los “ataques viscerales” contra ese ente de sociedad civil.

– Desde el último trimestre de 2023 el CNA no recibe desembolsos por parte del gobierno de la República.

– Nos hacen señalamientos viscerales señalando que tenemos una agenda oculta, pero esto pasa en todos los gobiernos, nosotros seguimos investigando y desnudando actos de corrupción, expresó Castellanos.

“Han cambiado la Ley de Secretos por la Ley del Silencio porque no estamos encontrando la información que la ciudadanía requiere para contarle las costillas a los servidores públicos. Al final somos nosotros los que votamos por los actuales funcionarios y lo que tenemos en este momento es una total opacidad, pero más allá un silencio que realmente estorba”, señaló la titular del CNA.

Acentuó que “el combate a la corrupción es un discurso”, al tiempo que refirió “este es un tema que ha pasado de gobierno a gobierno. Se escucha bien decir que se va a combatir la corrupción, pero como lo hemos dicho, hablar de transparencia no nos hace ser más transparente, necesitamos acciones contundentes en la lucha frontal contra la corrupción”.

Castellanos remarcó en la urgente necesidad de tener una política pública que abarque no solo a las instituciones del Estado, sino también a todos los sectores de la sociedad civil.

Denunció que desde el último trimestre de 2023 el CNA no recibe desembolsos por parte del gobierno a través de la Secretaría de Transparencia, peso eso no hace que se detenga la lucha contra la corrupción del ente anticorrupción. Inicialmente recibían 24 millones de lempiras al año y fue bajando para llegar a 18 millones, hasta ahora que no reciben nada.

Reseño que el CNA ha presentado más de 150 líneas de investigación desde su fundación.

Sobre la llegada de la CICIH, refirió que “cada vez está más lejos y esa esperanza lo poco que quedaba ya desapareció”.

Dijo que sabían cuáles eran los ataques a los que se exponían porque los han escuchado de manera reiterada, no solo en contra del CNA, sino para toda persona o instancia de sociedad civil que no esté de acuerdo con los resultados del actual gobierno.

[LEER] CNA presenta Índice de Transparencia Activa Gubernamental en el que más de la mitad de las instituciones reprobó

Este día el CNA presentó un informe de transparencia que involucra a 14 instituciones del Estado, de las que al menos ocho resultaron aplazadas, entre las que figuran: Presidencia, Sedesol, Defensa, Agricultura y Ganadería, Gobernación, Infraestructura y Transporte, y el Instituto Penitenciario. JS