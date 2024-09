Cifra de hondureños desplazados incrementó 21 veces en última década

Tegucigalpa – La cifra de personas de nacionalidad hondureña desplazados incrementó 21 veces en la última década, según cifras de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

– Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo.

En el marco del Día Mundial del Refugiado, la oficina de Acnur en Honduras compartió algunas cifras que revelan un drástico incremento de las personas hondureñas con necesidad de protección. La cifra de hondureños desplazados se incrementó 21 veces al pasar de 14 mil 305 solicitantes de asilo en el 2014 a 301 mil 236 en el 2023.

De acuerdo al organismo internacional, 247 mil personas de nacionalidad hondureña han sido desplazadas forzadamente.

Actualmente existen 216 mil 873 hondureños solicitantes de asilo en distintos países del mundo, principalmente Estados Unidos, México y España.

Un total de 84 mil 363 hondureños se encuentran protegidos bajo la condición de refugiados, según el Acnur.

Solo en el 2023 se registró que 97 mil 671 hondureños solicitaron asilo, cifra que ya incrementó en 23 % en el presente año.

Día del Refugiado

El 20 de junio, de cada año, se celebra el Día Mundial del Refugiado para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo y enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones.

Para el 2023 sumaban 117.3 millones de personas desplazadas forzadamente en todo el mundo.

El Día Mundial del Refugiado de 2024 se centra en la solidaridad con las personas refugiadas, por un mundo en el que se les dé acogida.

La solidaridad con las personas que se ven forzadas a huir también significa encontrar soluciones a su difícil situación: poner fin a los conflictos para que puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, garantizar que tengan oportunidades de prosperar en las comunidades que les han acogido y proporcionar a los países los recursos que necesitan para incluir y apoyar a la población refugiada.

Mensaje del papa

El papa Francisco afirmó este jueves que «los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado» ni olvidemos sus dramas, en un mensaje en su cuenta en la red social X en ocasión del Día Mundial del Refugiado promovido por las Naciones Unidas.

«Los rostros, los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas», se lee en la cuenta del papa argentino.

Francisco ya había recordado el miércoles durante la audiencia general que hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado y pidió a los Estados que «trabajen para garantizar condiciones humanas a los refugiados y para facilitar los procesos de integración».

Instó a que esta jornada «sea una ocasión para dirigir una mirada atenta y fraterna a todos aquellos que se ven obligados a huir de sus casas, en busca de paz y seguridad».

Asimismo, subrayó que «todos estamos llamados a acoger, promover, acompañar e integrar a quienes llaman a nuestras puertas».

Violencia generalizada

De su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló hoy que, la principal causa del desplazamiento forzado, en Honduras, es la violencia generalizada que impacta en miles de personas en este país centroamericano.

La Comisionada de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre recordó al Estado hondureño, su obligación de prevenir el desplazamiento forzado y brindar atención, asistencia y protección a las personas desplazadas y refugiadas.

Indicó que, en el 2023, el Conadeh atendió 1 mil 761 quejas relacionadas con desplazamiento forzado, de las cuales en 1,092 casos las personas estaban en riesgo de desplazamiento y 669 ya eran víctimas de desplazamiento forzado.

Agregó que, durante el año recién pasado, también se identificó, de acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, a un total 3 mil 04 las personas afectadas, de las cuales 843 son mujeres, 918 hombres, 606 niñas y 637 niños. (RO)