Casillas: “El Real Madrid tiene un ADN ganador que no da balón por perdido hasta el final»

Madrid.– Iker Casillas, ex portero del Real Madrid y de la selección española ganador de tres Ligas de Campeones, un Mundial y dos Eurocopas, entre otros logros, afirmó que el equipo madridista tiene “un ADN ganador que no da un balón por perdido hasta el final” y dijo que él pondría al ucraniano Andriy Lunin en la final de la Liga de Campeones en Wembley.

“El Real Madrid tiene un ADN ganador que le hace no dar un balón por perdido hasta el final. El club siempre te habla de la entrega, sacrificio y de la lucha. La conexión que tiene el equipo con la Liga de Campeones es algo que se vive cuando estás en el campo», comentó Casillas sobre lo acontecido anoche en el Santiago Bernabéu, con el pase del Real Madrid tras eliminar al Bayern Múnich para la final ante el Borussia Dortmund, del próximo 1 de junio.

Casillas, durante un acto en Madrid, asimismo, se mostró partidario de que pese a la recuperación de Thibaut Courtois sea Lunin el portero del Real Madrid en la final.

«Lunin ha demostrado que es un portero de garantías, que puede estar ahí en cualquier momento. No es cuestión de que sea cosa mía o no, pero tendría que jugar Lunin”, señaló el campeón del Mundo en 2010 con el combinado nacional y que remarcó que Courtois “no está en el ritmo de competición”.

Tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el 10 de agosto y una segunda lesión, la rotura de menisco derecho el 19 de marzo cuando estaba a horas de reaparecer ante el último equipo frente al que había jugado, Courtois volvió a jugar el pasado 4 de mayo dejando su portería a cero frente al Cádiz.

“Courtois se acaba de recuperar de una lesión y es verdad que el otro día jugó muy bien, pero todavía no está en el ritmo de competición. Ya ha demostrado con creces todo su nivel y lo demostró el año pasado. Estoy convencido que cuando vuelva va a tener ese gran nivel”, dijo Casillas, que afirmó que no sabe si este verano llegará Kylian Mbappé, que acaba contrato con el París Saint-Germain y se le asocia con el conjunto merengue.

El exmeta se deshizo en elogios sobre la figura decisiva del partido ante el Bayern Múnich, Joselu que entró en el minuto 81 y marcó dos goles (88 y 90+1) para darle la vuelta al partido y clasificar a su equipo para la final y al que definió como «un chico maravilloso que lo aprovecha cada vez que sale».

Además, confesó que como aficionado le gustaría que el delantero siguiese la próxima campaña al tener el Real Madrid una opción de compra por 1,5 millones.

«Joselu fue el protagonista del encuentro, me alegro mucho por él. Es un chaval de la casa y un chico maravilloso que aprovecha cada vez que sale. Es una cosa del club, pero como aficionado sí que me gustaría que se quedara”, subrayó Iker.

También elogió la figura del técnico Carlo Ancelotti: «Parece que se nos ha olvidado a todos, pero es el entrenador que ha conseguido un nuevo éxito a base de su talento, su forma de entrenar y de su forma de ser. Su perfil se parece un poco al de Zidane o el de Del Bosque que encajan muy bien en el club y da resultados”.

Sobre el Borussia Dortmund reconoció que a todos ha sorprendido que se plantase en la final. “Nos ha sorprendido hasta donde ha llegado y nadie daba un duro porque entrarán en la final. He visto muchas finales donde al principio llegaban como no favoritos y luego ganaban».

«Ellos no van a jugar en un campo como el Bernabéu que tiene magia y el Bayern estaba un poco más acongojado, pero es cierto que en una final puede pasar cualquier cosa y para haber llegado a donde has llegado, y haber eliminado a los equipos que has eliminado, tienes que tener un gran equipo”, concluyó el exportero, que puso de ejemplo precisamente la final del Borussia Dortmund del 1997 que le dio la única ‘orejona’ (Liga de Campeones) y a la llegaron si ser favoritos y vencieron al Juventus Turín (3-1). EFE/ir