Cardenal clama iluminación para elegir la Corte Suprema

Tegucigalpa – En el marco de la celebración por el 276 aniversario de hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa, el cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, reprochó las ideologías y clamó iluminación para diputados para que estos puedan elegir la mejor corte Suprema de Justicia (CSJ).

-La verdad, justicia, la libertad y el amor son las columnas para construir la paz social en nuestro país, caviló el cardenal hondureño.

-Varios miembros del Poder Legislativo participaron en la Misa de tributo de las FFAA a la “Capitana” de la institución y de Honduras.

En una Eucaristía en la que participó el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras y varios funcionarios del gabinete de gobierno, el cardenal hondureño expresó que “la fe no es una ideología”.

“Sin fe no se puede construir nada verdadero, todos aquellos que llenos de soberbia han querido edificar poderes caen derrumbados como los ídolos a los cuales el pueblo de Israel sucumbió muchas veces”, externó el religioso.

Miembros de las FFAA participaron en una Eucaristía en honor de la «capitana» de la institución y del país.

A renglón seguido, reflexionó que en la actualidad el ídolo es el poder, pero el poder es para servir, no para servirse de el y “el que no sabe servir no sirve para el poder”.

“Esa sociedad sin clases por la cual propugnaba la ideología del marxismo que tristemente continúa… la clase está, la clase otra, es verdadera labor del espíritu del mal”, reprochó.

Consideró que Honduras tiene derecho a la esperanza de algo mejor, pero lo mejor no se construye sobre el mal, apuntó.

“Guiémonos por el evangelio, no nos guiemos por ideologías caducas que ya expiraron”, enfatizó.

Seguidamente dijo que Honduras puede construirse sobre su pueblo unido y ese es el deceso de la Madre del Cielo.

“Que ella guíe especialmente a los queridos miembros del Poder Legislativo para que le entreguen a Honduras la mejor Corte Suprema de Justicia que ustedes puedan encontrar”, razonó.

“El pueblo les va a bendecir, sino el pueblo les pedirá cuentas”, agregó.

Durante la homilía el cardenal hondureño también destacó el papel de las Fuerzas Armadas en Honduras y recordó a aquellos que han perdido la vida en cumplimento de sus deber.

“Santa María de Suyapa bendícenos, protégenos, ayúdanos y danos fuerza para vivir en la verdad, justicia, libertad y en el amor”, cerró. (RO)