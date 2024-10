Capturan al titular del Programa de Reducción de Pérdidas de la ENEE acusado por asesinato

Tegucigalpa – Este viernes se confirmó la captura del exdiputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Miguel Ángel Navarro Cruz, acusado por la presunta comisión del delito de asesinato en perjuicio de Rafael Leonardo Lagos.

– Ya había sido acusado por violación, pero se le dictó sobreseimiento en 2017.

El propio secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez confirmó la noticia sobre su captura luego de una orden de un tribunal capitalino.

“La @PoliciaHonduras acaba de detener al señor Miguel Ángel Navarro Cruz por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Rafael Leonardo Lagos según orden de captura de un tribunal capitalino. @gobprensaHN @XiomaraCastroZ”, posteó el funcionario en su cuenta de X.

Miguel Navarro es el actual director del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la ENEE.

Hace unos años el exdiputado por el departamento de Olancho también fue acusado por violación, pero el juez que conocía la causa dictó sobreseimiento definitivo.

En esa oportunidad, según denuncia de fecha 8 de noviembre de 2016, número 2442-2016, elaborada en la Dirección de Investigación Policial (DPI) de Juticalpa, Olancho, interpuesta por la joven supuestamente perjudicada, manifiesta que el día 7 de noviembre de 2016 alrededor de las 7.00 de la noche el señor Miguel Ángel Navarro Cruz, diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), le ofreció una beca de estudio por lo tanto quedaron que él pasaría recogiéndola por el hotel Boquerón de la ciudad de Juticalpa para platicar en un restaurante sobre dicha beca.

Miguel Navarro, director del PNRP de la ENEE.

Al llegar la hora convenida, se presentó Navarro Cruz al lugar acordado y la ofendida se subió a su automóvil, no obstante de acuerdo a la denuncia, el imputado no la llevó a ningún restaurante, sino que la llevó directamente al Motel Los Momentos número 2 ubicado en la salida de Catacamas, asegurando la perjudicada que no pudo hacer nada y se sintió amenazada ya que él acusado andaba armado y pensó que la podía matar por lo cual no pudo evitar el abuso sexual en su contra. JS