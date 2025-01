Captura del general Vásquez es un acto inoportuno, impolítico, impensado por el MP: Olban Valladares

Tegucigalpa – El analista político Olban Valladares consideró que para quienes piensan en el país, la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, por el homicidio del joven Isis Obed Murillo, no es una noticia para celebrar.

“Me parece que esta noticia refleja un acto inoportuno, impolítico, impensado de parte de la Fiscalía que ella sola se da con la piedra en los dientes”, dijo al observar que cómo es posible que 15 años después de los acontecimientos del 2009, el MP, no pudo presentarle al pueblo un dictamen minucioso e inobjetable de las responsabilidades en este caso.

Valladares indicó que la percepción pública en este caso, no es que el MP está cumpliendo con su deber, sino que está cumpliendo instrucciones políticas de los que el pueblo ha identificado como los mandamases en el MP y que son órdenes políticas instructivas de otro lado.

“Cómo es posible que a estas alturas se haga un requerimiento a una persona que no se le ha probado ser ni el hechor material, ni el hechor intelectual y que forma parte de un grupo colegiado de militares de un Estado Mayor Conjunto, una junta de comandantes y se enfilan los cañones contra una sola persona”, afirmó.

En tal sentido, insistió: “no es correcto, esto no es prudente, esto no es profesional”, dijo al aclarar que no está defendiendo al exjefe militar, pero que está pensando en la correcta aplicación de la justicia “y aquí no se ha seguido el debido procedimiento”.

Para Valladares, Vásquez Velásquez ya estaba amnistiado por su participación en lo que llamó el contragolpe de Estado de 2009, por lo que “de cualquier manera que sean, no se le puede iniciar un requerimiento si el MP no presenta al pueblo hondureño en general, las pruebas, no solo del general sino de cualquier otra persona que se vio involucrada”.

Asimismo, expresó que a su criterio las causas que provocaron los acontecimientos del 2009 debieron ser investigadas, “la cuarta urna debió ser investigada, la sustracción de recursos del Banco Central en carretilla debió ser investigado, la captura de personas huyendo del territorio nacional con grandes cantidades de dinero debió haber sido investigado, pero eso quedó en la penumbra”, aseveró.

“Ahora hay figuras que vuelven a la palestra política, van de candidatos a algún puesto público y nadie dice nada”, manifestó.

El analista indicó que el mensaje que se está enviando con esa captura es que las personas que disienten, que opinan y señalan errores, van a tener que cuidarse, “o vamos a tener que callar o vamos a tener que abandonar el territorio o sencillamente abstenernos a las consecuencias que hoy se está viendo”, dijo. VC