Cáncer de Mama el que más se detecta en Honduras

Tegucigalpa– Octubre se convierte en Honduras en el mes rosa en conmemoración al mes del cáncer de mama que en este país centroamericano se posiciona en primer lugar de casos detectados.

–A nivel mundial, según los datos de la OMS, el cáncer de mama en 2020 cobró la vida de 685 mil mujeres de los 2.3 millones de casos que se reportan.

–Los países más pobres son los que registran el mayor número de casos.

La directora ejecutiva de la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM), Rosemonde de García, detalló a Proceso Digital que los datos establecen que en el año 2020 se detectaron cinco mil 443 casos, de los cuales mil 285 eran nuevos casos de cáncer de mama representando el 23.6 % de los cánceres en mujeres de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alrededor de 80 mujeres son atendidas en FUNHOCAM diariamente.

Agregó que en Honduras le sigue al cáncer de mama, el cáncer de cérvix uterino y posteriormente otros tipos.

“Estos resultados son alarmantes, es por ello que le hacemos un llamado a la población para que se hagan sus exámenes de prevención y las mamografías a las mujeres mayores de 40 años”, sostuvo.

Mamografías gratis

Recordó que en FUNHOCAM las mamografías son gratis para las personas de escasos recursos.

FUNHOCAM tiene 14 años de estar al servicio de las mujeres hondureñas de escasos recursos brindando hasta agosto del presente año 48 mil 349 atenciones y 18 mil 261 mamografías gratis para detectar una enfermedad que puede afectar a una de cada ocho hondureñas, sostuvo.

Agregó que el objetivo de la fundación es continuar construyendo conciencia porque no hay un método para prevenir el cáncer de mama, “si hay medidas que pueden reducir el riesgo, como la lactancia materna, el ejercicio físico habitual y el control de peso, no consumir alcohol, no exponerse a la radiación ni usar hormonas en forma prolongada”, señaló.

Enumeró que algunos síntomas del cáncer de mama son nódulos o engrosamiento de los senos, alteraciones en el tamaño, forma o aspecto de los mismos, hoyuelos o enrojecimiento, grietas en la piel, cambios de aspecto en los pezones la areola y secreciones en el pezón.

Apuntó que la prevención y la atención integral que dura los 365 días del año es vital para evitar la pérdida de vidas humanas por esta enfermedad.

Leonor Corea

Doña Leonor Corea es una hondureña de 79 años sobreviviente de cáncer de mama, a sus 72 años le fue detectada la enfermedad y hoy en día está libre del padecimiento.

Relató que tenía un año de haber fallecido su esposo cuando decidió hacerse el examen por una pelotita que se detectó en uno de sus senos.

“Tras practicarme una serie de exámenes y hacerme la mamografía se detectó el cáncer, por lo que a tiempo pude hacer el tratamiento y la doctora Lía Bueso me opero”, detalló.

Agregó que cuando se dio cuenta que tenía el cáncer y sobrevivir al mismo es una nueva oportunidad de vida, “esto solo es una prueba que Dios nos manda para ver cómo estamos fortalecidos, yo me sometí al tratamiento no me di por vencida y aquí estoy dando mi testimonio”, manifestó.

Hizo un llamado a las mujeres hondureñas, sin importar la edad a realizarse el autoexamen ya que jovencitas de 20 años padecen de la enfermedad y acudir con tiempo al médico, apuntó.

“Tu Lucha es Mi Lucha”

Bajo el lema “Tu Lucha es Mi Lucha” dio inició la campaña del mes contra el cáncer de mama por parte de la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM).

“En este mes encendemos velas rosas para que toda la población femenina, en especial de escasos recursos, que sientan alguna sospecha de poder tener la enfermedad abocarse a la fundación”, comentó su directora fundadora a Proceso Digital, doctora Lía Bueso.

Agregó que como parte de las actividades que inician a partir del 2 de octubre con una misa y con una brigada médica en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa.

También se tiene previsto la iluminación de la Basílica y del Cerro Juana Laínez que se vestirán de rosa.

Además, se estarán realizando charlas en escuela y colegios para prevenir la enfermedad.

Asimismo, para finalizar el mes se tiene el esperado zumbatón para recaudar fondos y seguir apoyando a la población.

