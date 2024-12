Cálix a Johel Zelaya: Si quiere saber de narcotráfico que mande fiscales a la casa de Carlos Zelaya en El Trapiche

Tegucigalpa – El precandidato del Partido Liberal, Jorge Cálix recomendó al Fiscal General Johel Zelaya que en vez de enviar un equipo del Ministerio Público a la Corte del Distrito Sur de New York para indagar sobre narcotráfico, que mejor los mande a la residencial El Trapiche donde vive Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

– Libre no es un partido político, es una hacienda familiar, señaló el presidenciable.

– Este Ministerio Público acusa a los que quiere, pero jamás tocará al cuñado de la presidenta, increpó Jorge Cálix.

“Estoy viendo que el Ministerio Público va a mandar fiscales a New York a comprar pasajes de avión, hospedaje caro, hay que buscar visas, viáticos, etcétera, para ver qué es lo que está pasando en audiencias, pero por qué mejor no mandan a alguien ahí en un UBER al Trapiche donde vive el cuñado de la presidenta. Todo el mundo sabe dónde vive, yo los llevo si quieren y no me tienen que pagar nada”, expresó el también diputado del Congreso Nacional.

Enfatizó que “si quieren saber de narcotráfico vayan a donde el cuñado de la presidenta y ya estuvo”.

Ella -se refiere a la presidenta Castro- buena cuñada sí es. En mi caso, mis cuñadas me exigen portarme bien, pero ella le permite portarse mal. Por eso no viene la CICIH porque si llega va a investigar ese narcovideo y va a arrimar en los tribunales a los que aparecen en él.

Cálix aseveró que el actual gobierno no traerá la CICIH porque son parte del narcotráfico. “Por eso quitaron la extradición, pero me comprometo que cuando sea presidente a partir de enero de 2026 vamos a tener de nuevo el tratado de extradición porque aquí no los van a juzgar, pero allá sí”, manifestó esta noche en entrevista con el telenoticiero Hoy Mismo.

Confesó que su preocupación es vencer al ‘narcofamilión’, por lo que está trabajando para eso y derrotarlos en las urnas en noviembre de 2025.

Críticas al Presupuesto 2025

El presidenciable liberal dijo que tienen muchas dudas sobre el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2025, por eso proponen una discusión seria y responsables.

Enlistó que quieren saber cuál será el destino de los 700 millones de dólares que colocó el gobierno en bonos soberanos, porque no estaba en el Presupuesto 2024 y esos recursos ya los tiene el gobierno de Honduras.

Igualmente, mencionó que la bancada liberal quiere saber detalles de la cuenta 449 donde hay 12 mil millones de lempiras, “queremos saber el desglose del gasto”, dijo.

Criticó que este gobierno dispone del dinero de las reservas internacionales sin la posibilidad de pagar esos recursos honrando las deudas. Asimismo, cuestionó el incremento de más de 500 millones de lempiras para la Secretaría de Planificación y Estrategia que dirige Ricardo Salgado. JS