“Aquí los casos duran años, hay un video y lo estamos analizando”: Fiscal General

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya dijo este viernes que en Honduras “los casos duran años” en referencia a la existencia de un narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

– Si lo acompaña o no una eventual CICIH en la lucha contra la corrupción, el MP seguirá empujando los casos, aseguró.

Sobre si se ha engavetado el caso del narcovideo que involucra a altas esferas del Partido Libre, respondió: “De ninguna manera, recuerden que aquí los casos duran años, hay un video, lo estamos analizando, vamos a analizar qué pasó después de ese video para nosotros poderle informar al pueblo hondureño”.

El titular de la Fiscalía acentuó que “las posiciones que haya afuera son políticas, las posiciones del Ministerio Público son estrictamente legales y apegadas al principio de objetividad, así que a nosotros no nos preocupa que nos cuestionen, vuelvo a repetirles lo que se diga afuera son temas políticos, son ataques políticos al Ministerio Público que no tiene por qué hacer juicio de ellos”.

En torno a todos los mencionados en juicios en cortes norteamericanas, citó que en enero se retomarán las citaciones para personajes políticos.

Dijo que desde que tomó posesión del cargo, hace más de un año, juró que lucharía contra la corrupción, el narcotráfico y crimen organizado. “Si les incomoda, pues ni modo, vamos a seguirlo haciendo porque el pueblo necesita justicia”, advirtió.

Pidió el acompañamiento del pueblo y la prensa en la lucha contra la corrupción de manera objetiva, “nada de tema político en el Ministerio Público”.

Sobre los diligencias del manejo del fondo departamental por parte de diputados del Congreso Nacional, refirió que el MP tiene mucha información, por lo que cuando concluyan las investigación se presentarán las acciones en los tribunales de la República.

Johel Zelaya aseguró que respeta la función de los diputados, “yo tengo amigos en todos los partidos políticos, tengo muchos que fuimos compañeros en la universidad y que hoy están en el Congreso Nacional y si toca presentarles requerimientos fiscales lo hará sin problemas. Yo puedo tomar café con todos los diputados y no tengo ningún problema”.

Insistió que no descuidarán temas pasados y también se investiga el presente, “sepan que no nos desviarán la atención de todo lo que ha pasado en este país anteriormente, ahí estamos atacando y no nos vamos a desviar nos guste o no vamos a seguir persiguiendo el delito”.

Puntualizó que ordenó se aplique la ley en el caso de un agente de la Policía que mató a balazos a un perro en Choluteca, igualmente se ocupa de lo que ocurre en el departamento de Olancho. JS

Zelaya participó este día en la entrega de reconocimientos a empleados del Ministerio Público con más de 30 años de servicios a la institución. JS