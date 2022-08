Calidad de reparación de obras en red vial, “otro bache” de gestión en Distrito Central

Tegucigalpa – En el Distrito Central (DC) se encuentran baches por donde quiera que se transite, no hay forma de salir bien librado, la ciudad está casi desgastada, éste es un escenario manifiesto a más de seis meses que las nuevas autoridades municipales tomaron la administración bajo la promesa de reconstruir la urbe y para ello se anunció una fuerte inversión de recursos.

– La AMDC invierte un millón de lempiras al día en recolección de unas 40 toneladas de basura, se necesita conciencia ciudadana porque eso es el 85 % el causal de las inundaciones.

– En el bulevar Fuerzas Armadas se necesita invertir 300 millones de lempiras, 200 millones en el Anillo Periférico, pronto anunciaremos lo que haremos con Trans-450, dijo el edil.

– La red vial obedece a un problema del pasado y no del presente, dice Aldana y asegura atenderá las demandas ciudadanas “para eso fuimos electos y vamos a cumplir”.

– La población del Distrito Central superan los 1.2 millones y el 44 % usa vehículo según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Una ciudad en un evidente retroceso

Son raras y escasas las vías de la ciudad donde no se encuentre un hoyo, a esa dura realidad que enfrentan más de 600 mil vehículos que circulan por la capital, hay que agregar que las obras de bacheo iniciaron tarde y las mismas avanzan a paso lento, seis meses pasaron ya y son pocos los agujeros que lograron taparse y tras ello surgen serios cuestionamientos por la baja calidad del bacheo.

Los cuatro puntos cardinales de la ciudad manifiestan caos vial, las salidas hacia el departamento de Choluteca, Olancho, Comayagua y El Paraíso, evidencian destrucción, razón por la cual es tedioso transitar por esas zonas, los conductores hacen hasta dos horas de recorrido lento debido a la alta cantidad de vehículos como por el mal estado de las carreteras.

Hace aproximadamente dos meses atrás (junio), enviados de Proceso Digital realizaron un recorrido por las principales calles y bulevares de la capital, para constar el estado en que estas se encontraban y efectivamente se comprobó el deterioro vial que hay actualmente en la ciudad, además de la escasez del agua potable y la vulnerabilidad en invierno.

Y en un nuevo recorrido realizado hace pocos días, se puede notar claramente que la situación es todavía más crítica, ya que producto del descuido y la no intervención, los baches se van haciendo más grandes, se multiplican de manera acelerada, el asfalto cumplió su vida útil, está casi vencido, no da para más y no es desconsiderado creer, que la promesa de reconstruir la ciudad, no se cumplirá por ahora.

Seis meses perdidos sin obras ni esperanza

En la población prima la desesperanza, aseguran que se ha perdido mucho tiempo y posiblemente seguirá avanzando sin poder atender los problemas que más afectan a la ciudad -así lo dijo Josué Reyes (31) a Proceso Digital– y añade: “el problema es que no se mira voluntad en las autoridades, cada día se van acumulando más problemas por ejemplo las calles están destruidas”.

“Otro problema que se debe atender es el tráfico vehicular, no puede ser que ahora a todas las horas hay tráfico por todos lados, eso solo hace costoso el transporte, nosotros lo tenemos que pagar, porque todo eso es a nosotros quienes nos lo cobran, todo está caro, queremos ver que nuestros impuestos se vean reflejados en obras”, subrayó el profesional de ingeniería en sistemas.

Por su parte, Bryan Cruz, cree que el edil ha fallado porque su discurso previo a llegar al gobierno municipal fue otro “se tenían muchas esperanzas, sin embargo, creo que está a tiempo de ponerse al día, hasta ahora su proyección no se nota, él está dejando en mal a un gobierno que busca hacer las cosas bien, no se trata de política, pero el año pasado, el temas de las calles no era un problema”.

“Cuando hacíamos una carrera -de taxi-, teníamos que buscar transitar por las calles que no estaban tan malas, pero ahora no, porque donde quiera que uno va, se encuentra con baches y largas colas de vehículos, claro hay que ir despacio porque si no los carros se dañan con tanto golpe generado por el estado de las carreteras, quizá no sea culpa de él, pero él debe solucionar”, cerró.

La calidad de las obra otro problema

Sin embargo, el alcalde capitalino, Jorge Aldana dijo a Proceso Digital que se invertirán cerca de 500 millones de lempiras en la reparación de la red vial conformada por más de 900 kilómetros de pavimento, de los cuales, él (edil) asegura que el 95 % de las carreteras están en mal estado y que han comenzado con la intervención de los puntos más transitados.

Jorge Aldana, Alcalde del Municipio del Distrito Central.

Agregó que tiene 10 equipos haciendo labores de bacheo, además que para las próximas semana unos 25 cuadrillas más se integrarán a los trabajos no solo en red vial de Tegucigalpa, sino igual en Comayagüela, barios, colonias y algunas aldeas del Distrito Central “agarramos la ciudad destruida, no puedes ser que el asfalto se deteriore así de rápido, hicieron negocio con eso”, respondió Aldana.

El puente a desnivel cercano a la clínica periférica del Hato de Enmedio, las obras en el Bulevar FFAA, Anillo Periférico, Carrizal, Villas del Sol, Lomas de Toncontín y salida a Valle de Ángeles retratan deterioro. En el bulevar Suyapa se hicieron reparaciones, pero se desconoce si la obra está acabada, porque pareciera que hace falta más, aunque la maquinaria fue retirada de la zona.

Por ejemplo se hicieron trabajos de mantenimiento en la calle principal de la colonia Miraflores, donde taparon cuatro de los baches en esa zona, pero a poco menos de seis metros, insólitamente quedaros más de seis hoyos que no fueron tapados, esto mismo pasó en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de Emisoras Unidas, taparon varios baches, pero a escasa distancia dejaron hoyos.

Una inversión insuficiente

Hay sectores viales en la ciudad donde pobladores han tenido que rellenar los hoyos con tierra, esta misma situación ocurre en la salida al departamento de Olancho, donde el tráfico avanza súper lento, exactamente entre la colonia Cerro Grande Zona 4 y 8, donde una falla geológica no atendida (kilómetro 12) es la principal causa de aglomeraciones y largas filas de vehículos.

Es común en la ciudad encontrarse jóvenes queriendo ganarse unos cuantos lempiras por limpiar los vidrios de los carros, ahora también personas con palas y baldes, halando tierra para tapar hoyos, ellos apelan la voluntad de los conductores a quienes piden una aportación voluntaria por el trabajo que hacen, que poco o nada sirve la obra, pero es a lo único por ahora se puede aspirar.

El jefe edilicio asegura que cuenta con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro y en las próximas semanas habrá anuncios importantes para el Distrito Central, en tanto insiste que es vergonzoso tener que estar haciendo bacheos en pleno siglo 21, ese no debería ser un problema ahora, solo le ponían un poquito de asfalto para que a los tres meses estuviera igual o peor.

Hay sectores donde el asfalto está vencido, ahí amerita hacer de nuevo la carretera y sobre esto el alcalde, dijo que “con la inversión de 500 millones de lempiras, pretenden atender ese problema y aunque advirtió que esos recursos son pocos, para la magnitud del caso, están analizando construir de nuevo y hasta podría ser de concreto hidráulico para una mayor duración”.

¿Por qué están detenidos los proyectos que inició la anterior administración? se le consultó al edil y respondió “están en la misma etapa, ya pasaron su revisión en el Congreso Nacional y Poder Ejecutivo, sólo son tres que están detenidos, el Anillo Periférico, Fuerzas Armadas y el paso a desnivel en la tercera entrada de la colonia Kennedy”, externó.

¿Terminarán las obras y el Trans 450?

Pese a que existe bastante crítica por la lentitud en que se atienden las demandas ciudadanas, Aldana, dijo que no le inquieta en lo más mínimo y por el contrario instó a la población seguir denunciando que en su momento toda demanda será atendida “pero tiene que saber que se hizo negocios con el bacheo, eso ahora no ocurre, se terminaron esas malas prácticas”.

¿Y cuándo estarán listas las obras? “Recordemos que estamos trabajando con las uñas, los proyectos están licitados y a finales de agosto, se tendrán a los equipos trabajando en la red vial de la ciudad, se notará la inversión de 200 millones de lempiras para Tegucigalpa, 200 en Comayagüela y 10 millones destinados para las aldeas”, subrayó.

Con la presidencia se trabaja un plan magno, que todavía no se ha anunciado, pero el mismo tiene que ver con toda la problemática de la ciudad: red vial, alcantarillado, transporte, represas, seguridad, medioambiente, entre otros temas, mismos que resolverán los problemas históricos

En abril de este año, el jefe edilicio dijo que estaba lista la licitación para reparar las salidas a los departamentos de Choluteca y Olancho, con fondos disponibles del Banco Centroamericano de Integración Económica, los proyectos estarían concluidos a los dos años, pero por el momentos solo se le puede dar mantenimiento cada dos meses, mientras no se atienda la falla geológica.

Ahora dice: “vamos a perfilar este proyecto e incorporarlo en los fondos que tiene la Cooperación Alemana que son para atender temas de vulnerabilidad, veremos si ellos nos quieren echar una mano y poder atender esa falla geológica que afecta la salida a Olancho y Choluteca (…) la burocracia hace lento a los gobiernos, vuelven inerte al Estado y atenta contra nosotros”.

¿Y el Trans 450? Al respecto dijo: pronto habrá respuesta a esa pregunta, pues el proyecto fracasó “se está viendo cómo sacar dinero, hay que ser creativos, se invirtieron mil millones de lempiras, y una vez que los estudios indiquen el camino, se tomará una decisión, me reuní con técnicos de BID, no hay muchas alternativas, no puedo decir que en tres años funcionará, el pueblo no aguanta más, no será una decisión política, sino técnica y ver cómo puede funcionar”, cerró. JP