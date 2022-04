Cada 7 de abril se celebrará el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y La Dignidad Nacional

Tegucigalpa – A partir de la fecha, el 7 de abril de cada año se celebrará y se conmemorará el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y La Dignidad Nacional.

Así lo aprobó el Congreso Nacional en sesión del jueves. Conmemorar este día tiene como finalidad recordar a la institucionalidad del país, medios de comunicación, sistema educativo, sector privado y sociedad civil los esfuerzos en la lucha contra el combate a la corrupción a fin de generar alianzas y crear estrategias que combatan este flagelo.

La decisión de elegir el 7 de abril se debe a que en 2008 un grupo de fiscales, entre ellos el actual fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, como un acto para demostrar el cansancio, la impotencia que en ese momento se vivía dentro del Ministerio Público en la obstrucción permanente que sus superiores hacían en los casos de corrupción de alto impacto social, comenzaron una lucha social con una huelga de hambre contra la corrupción en los bajos de este Palacio Legislativo.

Ese día este grupo de fiscales generaron conciencia en cada ciudadano de Honduras, y lograron que las autoridades la resolución y desempolvamiento de expedientes.

Sobre la aprobación de esta iniciativa, el congresista proponente, Jari Dixón, expuso que “La lucha contra la corrupción en Honduras hoy en día debe ser lo más importante, por años ha sido el centro de todos nuestros problemas sociales, porque no hay dinero para hospitales, no hay dinero para escuelas, no hay dinero para infraestructura, con corrupción no hay nada de nada”.

La celebración también implicará:

1. A más tardar, el primero de abril de cada año, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debe de remitir al Congreso Nacional un informe consolidado con la rendición de cuenta de todas las instituciones obligadas correspondientes al año fiscal anterior.

2. Las instituciones del gobierno deben incluir en sus planes y presupuestos, actividades orientadas al reconocimiento, difusión y educación sobre la corrupción, la prevención y erradicación de las vulneraciones, así como de la importancia, la concientización, reivindicación y dignidad nacional de los derechos de la población en general.

3. Se entregará el premio nacional “Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y La Dignidad Nacional.

4. La incorporación del día 7 de abril “Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción y La Dignidad Nacional”, en los respectivos calendarios escolares, promoviendo la concientización, la memoria, instruyendo al alumnado sobre los responsables históricos de este flagelo, los patrones y consecuencias del combate a la corrupción e impunidad. JS