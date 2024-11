Bomberos ponen banderas de Libre en bulevar Suyapa

Tegucigalpa – Una cuadrilla del Cuerpo de Bomberos de Honduras, a bordo de un camión bomberil fue el responsable de poner las banderas del Partido Libertad y Refundación (Libre) en los alrededores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sobre el bulevar Suyapa, donde mañana se realizará un mitin político del oficialismo.

La imagen que muestra que los recursos del Estado están siendo utilizados para propaganda política fue divulgada por el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.

“El dinero ajusta cuando no se roba. Nos dicen que no ajustan los impuestos”, recriminó el empresario al agregar que los bomberos no deben estar utilizando los recursos del Estado para colgar banderas de partidos particulares.

“Así, los impuestos jamás serán suficiente”, manifestó Facussé al pedir que se detengan estas prácticas deshonestas.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el partido Libre convocaron para el sábado una manifestación para celebrar los dos años de la administración de la mandataria hondureña.

Para ello se utilizan los recursos humanos y materiales del gobierno, así como se han clausurado el tránsito en populares vías, como el bulevar Suyapa y para el sábado la vía de acceso al Estadio Nacional.

Posteriormente, la cuenta oficial de los bomberos en la red social X, aclaró que se les solicitó apoyo en la parte de Seguridad ya que se colocarían banderas cerca de tendidos eléctricos. «Por ese motivo nuestra unidad y nuestro personal está como seguridad quien lo solicite se le brindará seguridad», aseguran los bomberos.

Aunque en un mensaje de respuesta, el empresario les recuerda que los encargados de lo referente al tendido eléctrico es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que ellos, deberían estar en lo suyo. VC

