Arrestan a un tercer implicado en asesinato de hotelero estadounidense en Roatán

Tegucigalpa- Tras ser deportado, las autoridades hondureñas detuvieron a un tercer implicado en asesinato de hotelero estadounidense Richard Kolinsky, en Roatán, Islas de la Bahía.

Se trata del joven Johan Nolasco Acosta quien fue deportado por las autoridades estadounidenses.

Tras su detención Nolasco Acosta dijo a periodistas que “yo no debo nada, no sé de qué me acusan”.

Con esta captura suman tres los implicados detenidos por el asesinato del empresario en Roatán.

En octubre de 2021, fueron detenidos Andrés Alberto Alvarado Chandía y Romel Alexander Carrasco Alfaro.

El empresario Richard Kolinsky fue asesinado el pasado 14 de octubre frente al restaurante Sundowners en la zona West End, Roatán. IR