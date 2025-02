Apuntar con el arma a la Constitución fue una analogía: Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández afirmó este jueves que apuntar con un arma la constitución fue una analogía, hoy esa pistola está apuntando a la defensa de la Constitución, porque eso significa defender la voluntad de las mayorías, reflexionó.

– Vamos a retirar la denuncia, pero esperemos que ya no sigan las mentiras ni las calumnias, esto fue acción del auditor jurídico, no pretendemos intimidar a nadie, sentenció el jefe castrense.

A criterio del jerarca castrense siempre han querido tergiversar esa acción ya que jamás va a usar las armas contra la población, “estamos satisfechos porque no hemos usado nuestro personal para reprimir a la población”, dijo en conversación con el medio de comunicación HCH.

El general señaló que solo dio la orden de denunciar a los medios y los que replicaron esa información para que dieran a conocer la fuente que quiere desestabilizar a las FFAA.

[LEER] Las FFAA irrumpen contra libertad de expresión a días de pasar a disposición del CNE

Afirmó que está dispuesto a retirar la denuncia contra los 12 medios de comunicación, al tiempo que sugirió verificar siempre la información.

Proceso Digital transcribió la entrevista que sostuvo el periodista Eduardo Maldonado con el jefe del Estado Mayor de las FFAA, Roosevelt Hernández.

P– Queremos saber qué ha pasado, si fue una orden suya, si hay algún malestar, si hay alguna decisión o es una estrategia, porque hoy ya trascendió que son 12 medios donde todos han revisado lo mismo y a es para todos lo mismo, al parecer es que quieren querellar o que se les revele la fuente por lo que yo le quiero preguntar ¿Qué es lo que está pasando?

R/RH – La verdad es que tampoco me daba cuenta, hasta ayer que empecé a investigar cómo fue, el año pasado un medio y otros medios replicaron, mencionando que había ínfulas en la institución y que probablemente iba a ver un golpe de barraca y que yo estaba agradecido y tenía que cumplirle al gobierno porque ellos habían pagado mi curación en Isla Caimán y que había tres generales y otros comandantes de batallones con una inconformidad.

Yo he mencionado siempre que fui un desconocido hasta ahora que vengo a fungir en este papel de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas me doy cuenta del tipo de prensa que tenemos, no toda la prensa, su canal por ejemplo HCH hemos tenido y seguiremos teniendo una buena relación porque es de apoyo y beneficio con la población de eso no me queda duda, pero no es así cuando dicen intimidar, porque eso significa generar miedo y buscar hacer daño y en ningún momento nosotros hemos tenido la intención, ni la acción de hacer eso.

No hay ninguna prueba dice un diario creo que fue El Heraldo, que pertenecen a un mismo grupo CHTV que desde el inicio han empezado a difamar la figura del Jefe del Estado Mayor Conjunto, también otros canales como Abriendo Brecha y sin conocer han empezado a difamar la imagen del Jefe del Estado Mayor Conjunto y la de mi persona y yo he sido muy respetuoso, en ningún momento he mencionado o calumniado, cuando dicen eso nosotros nos alarmamos, porque imagínese usted que le digan algo que una institución nosotros tenemos que alertarnos para ver dónde está la inconformidad que ellos mencionan, que ellos saben, ni nosotros lo sabemos qué somos los que manejamos la institución y que sabemos que lo estamos haciendo bien, entonces la idea que tenemos que ellos pretenden generar al pueblo es una desestabilización de las Fuerzas Armadas, donde esos es mentira, falso y lo único que queremos es que ellos cooperen y que nos digan quienes son los que están inconformes .

Lo que se pretende a veces es generar un ambiente en la sociedad hondureña y estamos próximos a este proceso electoral que es importante, lo que acudimos es al estado de derecho, si las personas no quieren revelar quién les dijo está bien no hay ningún problema, pero en ningún momento nosotros hemos utilizado algún mecanismo de intimidación, eso es falso, tenemos el derecho para poder acudir a las instancias y eso es lo que estamos haciendo porque es lo que la ley nos asiste.

En ningún momento nosotros hemos pretendido coartar la libertad de expresión como lo han estado diciendo, jamás de los jamases, nosotros hemos sido transparentes con la información y con una buena disposición de apoyo a los medios de comunicación que realmente transmiten la verdad al pueblo hondureño.

P – General usted dice que no se daba cuenta, pero ahí está la audiencia sin menospreciar a los otros medios de comunicación social porque son nuestros compañeros, pero cuando usted habla de Radio América, de HCH, Televicentro, diario La Prensa, El Heraldo, cuando habla de diarios digitales creo 24/7, La Tribuna, Radio Cadena Voces, Abriendo Brecha, digo yo que no habrá manera que eso se retire general.

R/RH– Yo no tengo ningún problema, yo solamente acudo como cualquier ciudadano.

P- Pero si usted, sabe que hay un jefe de una área legal, por lo que yo quisiera resolverlo no agrandar más el problema, general entiendo que siempre se dan este tipo de situaciones, pero las relaciones con la institución castrense es una institución que siempre ha tenido buenas relaciones con los medios de comunicación y han ayudado a que tengan una buena percepción ante la población, entonces yo digo que no se mira bien porque es la primera vez que se da que un jefe castrense hoy está trascendiendo en actos judiciales contra los medios, usted dice que no hay intimidación, por lo general cuando se va a dejar una orden de un juzgado viene un escribiente o alguien, pero los que anduvieron entregando exigieron que se les entregara información que se dio al aire, sino se daba esa información eso pasaría a otras instancias, por lo que sorprendió la nota enviada, a los dos días que la entregaron en HCH, fue entregada a otros medios, por eso general le decimos que los medios de comunicación a los militares se les tiene confianza, yo no tengo miedo, no sé qué estrategia tienen, pero usted hoy mismo puede retirar esa denuncia, porque es normal que la gente llame y diga que no está de acuerdo con su accionar y por eso no seré un sapo y decir quien dijo eso.

R/RH – Hablamos con el auditor jurídico que procediera porque ya habíamos intentado con el licenciado Renato Álvarez en una oportunidad y él contestó que no estaba obligado, ante ese antecedente se decidió interponer las denuncias ante el Ministerio Público contra todos los que han replicado esa noticia porque es totalmente falso.

En caso de la curación mía no tengo ningún compromiso con el gobierno, porque nadie participo más que mi familia, una vez yo dije que los medios de comunicación se roban la democracia en un aniversario de la Policía Militar y ese es el pensar de este ciudadano que está fungiendo como Jefe del Estado Mayor, los demás tuvieron que haber tenido o pensado la misma percepción, sino lo dijeron sus razones tendrán cada quien tiene su tiempo y espacio, yo lo digo porque lo he sentido como ciudadano y no me puedo quedar callado porque somos los responsables de defender nuestra democracia y tenemos que ver la amenaza y defender al gobierno que el pueblo eligió.

Sabemos cuál es la problemática que hay acá, una mentira es contada mil veces, lastimosamente algunos medios tienen el poder de quedarse con esa opinión y una mentira la hacen verdad, por eso mencione a esos medios porque ya tenemos un año que vienen vendiendo una mala imagen, afortunadamente la institución se mantiene, algunos medios dejan entrever que el jefe castrense es un narcotraficante y yo prefiero morir porque lo que yo he llegado a ser se lo debo al pueblo, en ningún momento he intimidado a nadie, ustedes dicen que las personas que llegaron los intimidaron, pero nosotros solo interpusimos una denuncia.

Entiendo con todo esto que está pasando con estos medios de comunicación, considero que es una estrategia que estamos a pocos días de las elecciones, por lo que garantizamos que elecciones limpias y transparentes y ya este sábado pasamos al mando del Consejo Nacional Electoral y vamos hacer cumplir lo que manda la Constitución.

Entonces no sé porque estas personas están alterando la realidad nacional, no hay ninguna intimidación, si ustedes consideran que hay una intimidación perfectamente puedo retirar esa denuncia, yo no me daba cuenta porque yo solo di la orden que antepusieron la denuncia para averiguar quiénes eran los informantes porque les están informando mal, hay inconformes dentro de la institución y sabemos quiénes son, aquí la prioridad no es la persona, ni la institución, sino que el pueblo hondureño, pero en ningún momento es por faltar, las FFAA estamos para servir, primero prefiero morir antes de fallarle al pueblo.

P- Son una docena de medios, y no quiero desaprovechar la oportunidad, usted está dispuesto a retirar la denuncia, yo me ofrezco para realizar una reunión con algunos miembros del Colegio de Periodistas y medios de comunicación para resolver esto dialogando, sin confrontar.

R/RH– De acuerdo don Eduardo, los medios de comunicación son el cuarto poder y yo he entendido porque se les menciona que son el cuarto poder.

P-Si los vamos al extremo, usted ya tendría demandó a todos los que lo critican, entonces no visualizo al general en esta situación, no quiero influirlo, solo quiero que usted tome su decisión

R/RH- Yo solo acudí a lo que me permite la ley, el medio de comunicación debe de ser responsable y verificar la información y no dar a conocer mentiras y en mi radiología he llegado a conclusiones.

P-Y cuáles son sus conclusiones, que lo quiten del cargo

R/RH – La intención es generar desestabilización, nosotros estamos siendo equilibrio y constituimos el poder de generar estabilidad y no de intimidar, nosotros no amenazamos damos seguridad y confianza.

P- Ya me dijo que está dispuesto a que la institución retire eso sí o no

R/RH – Yo estoy dispuesto, pero vamos al hecho que el medio de comunicación tiene que verificar la información, no debe de haber calumnias, cuando mencionan que yo me siento comprometido con el gobierno, yo les reiteró no tengo compromiso con nadie más que con la ley, con la democracia

P- Usted ha repetido general en círculos de amigos lo siguiente –miren no se confundan conmigo yo soy un hombre respetuoso de la ley, conmigo no hay golpes de estado, ni se vuelve a dar reelección presidencial

R/RH– Si lo he dicho, ni lo habrá, lo ideal es dar la vida haciendo bien con la responsabilidad que nos ha dado la población, cuántos periodistas morían y mataban antes, el periodista trabaja con dignidad y ganan poco.

P – Mientras usted esté en el cargo tenga una buena relación con los periodistas- hace poco se celebró los 278 aniversario de la Virgen y pedimos pedir una carpa nos dijeron que era una decisión de los que dirigen la iglesia que nosotros no instaláramos una carpa, por lo que nos fuimos a una rotonda del lugar para atender a la población – por lo que si fuese usted yo instruirá que hoy mismo se retire eso porque ya hay titulares a cinco columnas y va a seguir.

R/RH– Con respecto a la carpa nunca hemos dicho que no, no sé qué pasó en ese caso, gracias por la llamada, vamos a retirar la denuncia, pero esperemos que ya no sigan las mentiras ni las calumnias, esto fue acción del auditor jurídico, no pretendemos intimidar a nadie.

La crítica es una cosa y la calumnia es otra.

P – No me lo tome a mal, usted pertenece a las FFAA quien cubrió todos los gastos para su operación.

R/RH – No, eso lo cubrieron unos amigos y mi familia.

P – Hay que decirle algunos sapos entonces porque son los mismos del gobierno los que dicen que se le ayudó con su salud.

R/RH – Yo no tengo compromiso con nadie más que con la Constitución y con la población, una vez dijeron que yo le apunté con una pistola a la Constitución, realmente ¿quién le apuntó en el 2009 a la Constitución?

P – ¿Le apuntó usted a la Constitución?

R/RH– Eso fue una analogía, hoy esa pistola está apuntando a la defensa de la Constitución, porque significa defender la voluntad de las mayorías, siempre han querido tergiversar, jamás vamos a usar nuestras armas contra la población, estamos satisfechos porque no hemos usado nuestro personal para reprimir a la población.

P– ¿Tiene adversarios a lo interno de las Fuerzas Armadas, general?

R/RH – No, pero pueden haber personas que no entienden que uno no es la prioridad, sino que la institución, repito no estoy enamorado de este puesto, no estoy dispuesto a eso, prefiero morir.

Las Fuerzas Armadas seguirán siendo un aliado del pueblo, siempre estamos con la actitud de servir a la población hondureña. IR