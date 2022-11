Un poco más de medio centenar no pasan prueba de conocimientos en selección de aspirantes a CSJ

Tegucigalpa – Luego de someterse a las pruebas de conocimientos un segundo grupo de aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al menos 57 de ellos estarían al margen del proceso por no obtener más del 75 % que se exige para aprobar este examen.

– De los 174 postulantes finales, 116 aprobaron con nota superior a 75 %, 57 reprobaron y uno no se presentó al examen de este lunes.

– Uno de los aspirantes no se hizo presente a la prueba de este día, por lo que automáticamente quedó al margen del proceso, confirmó la Junta Nominadora.

Aunque la información no ha sido confirmada por algún integrante de la Junta Nominadora, los propios postulantes relataron que reprobaron la prueba al no obtener el mínimo del 75 % como la ley lo ordena.

Se espera que exista un pronunciamiento oficial de la Junta Nominadora para las próximas horas.

De los 174 postulantes finales, 116 aprobaron con nota superior a 75 %, 57 reprobaron y uno no se presentó al examen de este lunes.

La aplicación de aprueba se agendó en tres jornadas: el primero de 8:00 am a 11:00 am, el segundo de 11:00 am a 2:00 pm y el tercer grupo de 2:00 pm a 5:00 pm.

El proceso comenzó con la aceptación de 185 aspirantes al cargo, pero en el camino se han ido quedando otros tantos al margen. A la prueba de conocimientos fueron convocados 174, pero uno de ellos no se presentó sin presentar alegato alguno.

La integrante de la Junta Nominadora, Julissa Aguilar detalló que la prueba de conocimientos aplicada este día incluye 100 preguntas de conocimientos básicos de derecho que todo magistrado está obligado a conocer, dijo.

“Se pretende evaluar el conocimiento jurídico por los temas que derecho que son relevantes en varias áreas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, declaró.

Explicó que el reglamento establece que para aprobar el examen de conocimientos la nota es del 75 % y los que no logren superar la prueba toxicológica tampoco lograrían seguir en el proceso de selección de aspirantes a magistrados.

“Lamentablemente la ley establece que debemos hacer un examen de conocimientos, pero el examen tal como es escrito no siempre evidencia la capacidad de una persona. Es importante que el pueblo sepa que el examen es de conocimientos de derecho vigente, la lista de temas es grande, pero es una obligación de realizarlo con base a la ley”, desglosó.

varios de los aspirantes a magistrados mientras esperaban su turno para someterse a la prueba de conocimientos.

Englobó que los aspirantes deben aprobar las tres pruebas con solvencia, tal como lo indica la ley de la Junta Nominadora, para avanzar a la siguiente fase.

Sobre los datos de las pruebas toxicológicas, apuntó que la Superintendencia de Pruebas de Confianza dará los resultados hasta el miércoles de esta semana.

Aguilar puntualizó que para este martes por la mañana está programada una reunión con un grupo de personas internacionales, entre ellos el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, para conocer detalles del proceso de selección de candidatos a magistrados en el Supremo.

Ha trascendido que entre las notas más altas figuran: Francisca Villela Zavala (93 %) y Conan Argueta (94 %), ambos se desempeñan como funcionarios del Poder Judicial.

Luego de concluida la etapa de las pruebas de confianza, sigue el estudio socioeconómico, tachas y denuncias, y posteriormente las entrevistas públicas a cada uno de los que queden en el proceso.

Reacciones de algunos postulantes

Uno de los postulantes al cargo de magistrados, Sonia Marlina Dubón, dijo que “estamos aquí cumpliendo con un requisito para continuar en el proceso hacia la Junta Nominadora”.

Acentuó que participa en el proceso de selección de aspirantes a magistrados “porque amamos a este país, porque queremos adecentar el Poder Judicial y queremos una justicia para todos y para todas”.

De su lado, otro aspirante, Fredis Cerrato, manifestó que según la matriz de evaluación la prueba de conocimientos vale 10 puntos, sin embargo la Junta Nominadora a través de un ZOOM que se abrió para los postulantes establecieron que quien saque menos de 75 % queda descalificado.

“Se planteó que la aplicación es errónea de la disposición de la ley que se creó para la forma de elección porque si el resto vale 90 %, entonces por qué lo habría de descalificar y sacarlo el hecho que no se apruebe una prueba escrita”, impugnó. JS