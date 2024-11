3-1. Olimpia saca un duro partido ante Real España y se cita con Motagua en semifinales

Tegucigalpa – El Olimpia venció este sábado 3-1 (3-2 el marcador global) al Real España en el partido de vuelta por el repechaje del Torneo de Clausura 2024.

– Un buen Real España se plantó en Tegucigalpa, pero no le ajustó para conservar la ventaja lograda en San Pedro Sula.

El encuentro se disputó en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde el Olimpia tenía que remontar el marcador de 1-0 tras perder en la ida a mitad de semana.

Rápidamente, los dirigidos por el argentino Pedro Troglio emparejaron el marcador en el global tras un golazo de tiro libre del brasileño Gabriel Araujo al minuto cinco.

Goooool de Gabriel Araujo de tiro libre para poner el 1-0 a favor de Olimpia ante Real España..#ProcesoDigital pic.twitter.com/2f1F3FtuBz — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 5, 2024

Los merengues no se detuvieron con el gol de Araujo, Michaell Chirinos quiso ampliar la diferencia en el marcador con un disparo de larga distancia que pasó desviado de la portería defendida por Luis “Buba” López al minuto 15.

Chirinos volvió a insistir con un centro al área que no pudo rematar de manera correcta Jerry Bengtson frente a la portería.

En los segundos 45 minutos, el equipo aurinegro reaccionó y Cristian Cálix sacó un disparo de larga distancia que desvió Edrick Menjívar hacia el tiro de esquina, era el primer aviso.

Al minuto 52, un centro al área que remató de cabeza el delantero colombiano Yustin Arboleda, pero “Buba” lo desvía con los puños.

Los aurinegros empataron el partido con un golazo de Cristian Cálix al minuto 58 tras sacar un fuerte remate de larga distancia, el balón pegó en el poste e ingresó al fondo de la portería. El diminuto jugador españolista emuló otra anotación que le hizo al propio guardameta olimpista en Comayagua hace algunos meses.

No obstante, el gol del Real España no reflejó un golpe moral al Olimpia que no se dejó vencer, y al minuto 65, un largo pase que mandó Jorge Álvarez y Bengtson remató de cabeza ante el achique de “Buba” para poner los cartones 2-1.

Finalmente, Chirinos, que había sido el jugador más incisivo del partido, logró encontrar el gol al minuto 79 con un remate de izquierda que mató las aspiraciones del Real España para llegar a semifinales.

El Olimpia enfrentará al Motagua en las semifinales, mientras que el Marathón esperará al ganador entre Olancho FC-Génesis FC que se decidirá este domingo el último semifinalista. AG