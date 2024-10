“Yo no veo que haya crisis”, diputado Barrios en relación a tema de Sala Constitucional

Tegucigalpa- Que él no ve la crisis en el Poder Judicial y en particular en la Sala de lo Constitucional, porque la situación esta “finiquitada” dijo este viernes el diputado de Libre Ramón Barrios.

El diputado oficialista, declaró que el tema de las coordinaciones de las salas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está zanjado, ya que la presidenta del Poder Judicial ha designado a los responsables.

En ese sentido Barrios expresó: «Yo no veo que haya crisis, el Poder Judicial como tal sigue funcionando, que es impartir la ley general en casos concretos; quizá en la parte administrativa, me he dado cuenta que hay una petición de los magistrados para que se convoque al pleno.

En ese último punto el parlamentario dijo que, “yo le invitaría a la presidenta (Rebeca Ráquel Obando), que lo haga, en todo caso ella ya nombró los coordinadores de salas y ese ya no podrá ser un tema».

Según el diputado la CSJ está operando al 95 %, por lo que no ve ninguna crisis, reiteró.

Concluyó remarcando que el tema de las coordinaciones de las salas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “esta finiquitado”, ya que la presidenta del Poder Judicial designó a los mismo.LB