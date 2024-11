«Yo no la debo, no la temo», reitera Tito Asfura sobre señalamientos de negociación de impunidad en el CN

Tegucigalpa – El precandidato presidencial por el Partido Nacional (PN), Nasry Tito Asfura, rechazó que haya negociado impunidad con los acuerdos que la bancada de su partido alcanzó con el oficialismo en el Congreso Nacional.

“En ningún momento se pidió impunidad para nadie, ni para Tito Asfura ni para nadie, el que no la debe no la teme. Yo no la debo, no la temo”, aseguró el ex alcalde de la capital hondureña.

El precandidato presidencial dijo que el Partido Nacional es una institución seria, y a nivel personal, refirió, que él es una persona seria y como tal no anda negociando nada en ningún momento.

Esta no es la primera vez que el líder nacionalista niega que haya recurrido a la negociación de impunidad para arreglar sus asuntos personales.

A finales de febrero, luego de que las fuerzas políticas del Congreso Nacional eligieron a las autoridades tras varios meses de parálisis legislativa, Asfura posteó en sus redes sociales que nunca ha necesitado y buscar arreglos para resolver sus asuntos personales. No necesito negociar impunidad porque siempre he confiado en el imperio de la ley, recalcó el ex edil capitalino (2014-2022).

En esa oportunidad, el diputado oficialista Jorge Cálix denunció durante la última sesión legislativa que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, negoció con Nasry Asfura para elegir a los fiscales del Ministerio Público.