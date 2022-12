Yo no amenazo, simplemente actúo, la advertencia de Redondo a Beatriz Valle

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se definió como una persona que no responde a señalamientos con amenazas, sino con actuaciones con base a las circunstancias.

Redondo se refirió a la amenaza de la diputada Beatriz Valle que hizo el fin de semana en su cuenta de Twitter de interponer de denuncia en contra del titular del Poder Legislativo.

“Yo no amenazaría a nadie, cuando me tocaba actuar actuaba, cuando hice las acusaciones contra Juan Orlando (Hernández), no andaba amenazando simplemente hago las cosas

El titular del Poder Legislativo señaló que no habla con la diputada Valle ni tiene conocimiento de lo que publica la congresista en su cuenta de Twitter.

Indicó que Beatriz Valle atraviesa una situación difícil en el Congreso Nacional que no ha podido superar refiriéndose cuando la diputada apoyó a Jorge Calix para que presidiera el Poder Legislativo junto a otros legisladores.

Lamentó que la diputada no asiste a las sesiones del Congreso Nacional y no trabaje como los demás legisladores.

También manifestó que la denuncia es parte de los temas distractores para buscar de intereses de grupos o de personas de cara a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). AG