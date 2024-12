«Ya redujimos la pobreza extrema en tres puntos» dice ministro de SEDESOL

Tegucigalpa- El ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Cardona, destacó los avances de su gestión en la lucha contra la extrema pobreza en Honduras, asegurando que se ha logrado reducir en tres puntos porcentuales este indicador y que se espera alcanzar una reducción de cinco puntos para el próximo año

“Ya redujimos en tres puntos la extrema pobreza, esperamos llegar a cinco el próximo año. No es una cantidad tan significativa, pero vamos a dejar el camino marcado”, afirmó Cardona.

Según el ministro, la extrema pobreza afecta principalmente a las aldeas más pobres del país, donde su dependencia ha centrado los esfuerzos con diversos programas sociales.

Entre las iniciativas mencionadas por el titular de Sedesol destacan:Bono tecnológico: dirigido a las familias más vulnerables.

Cajas rurales: más de 50.000 miembros reciben créditos al 0% de interés anual para impulsar la producción.

Beneficios a jefas de hogar: 300,000 mujeres han sido apoyadas.

Apoyo a la niñez: se han distribuido 50.000 pares de zapatos y 100.000 mochilas escolares.

“El 3% de esa gente está saliendo de la pobreza extrema. Estamos hablando de 2,5 millones de personas”, subrayó Cardona, asegurando que los esfuerzos están dirigidos a las comunidades que enfrentan las mayores carencias, donde “500.000 personas no comen todos los días”.

El ministro también hizo un llamado a quienes cuestionan los resultados en la reducción de la pobreza extrema: “Si alguien dice que no se ha reducido la extrema pobreza, es porque no conocen el tema y no están yendo a esos lugares”.

Cardona reiteró que el gobierno tiene la obligación de atender a los sectores más desfavorecidos y que los programas implementados están marcando un impacto positivo en las zonas más vulnerables del país.LB