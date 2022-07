Luis Zelaya: Ya hay un acuerdo entre Partido Nacional y Partido Liberal por la Corte “me invitaron a participar”

Tegucigalpa – Luis Zelaya, expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (Libre), reveló este miércoles que ya existe un acuerdo entre el Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN), respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que incluso lo invitaron a participar.

Zelaya, dijo en declaraciones a la capitalina Radio Cadena Voces, nacionalistas y liberales ya se reunieron para acordar posturas sobre la elección del nuevo Poder Judicial, para dirigir el sistema de justicia por los próximos siete años.

En ese sentido, confirmó “me invitaron a participar”, externó al tiempo que agregó que “Libertad y Refundación, buscaría tener la mayoría de los magistrados en la CSJ, es normal, todos los gobiernos lo han hecho, el único problema que tienen es la fracción entre sus diputados”.

Asimismo, se refirió a la propuesta hecha por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien recientemente propuso integrar a un grupo de hondureños y hondureñas que destacan a nivel internacional para que tengan participación en la elección del nuevo Poder Judicial.

“Es inconstitucional que quieran aprobar esa junta de notables, creo que deben buscar otras formas constitucionales para que se puedan elegir los nuevos magistrados”, sugirió el excandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras.

Zelaya concluye en que a estas alturas la normativa no puede reformarse “hay una ley que no puede cambiarse, esa misma es la que se debe usar en este proceso, pues quienes escogen los magistrados de la Corte, son los diputados, no la junta de nominadora, ni los notables”.

Cabe decir que esta semana se han comenzado las reuniones entre autoridades del Congreso Nacional con quienes integrarían la Junta Nominadora de los candidatos a magistrados para conformar la Corte Suprema por los próximos siete años (2023-2030).

El proceso inició sin que se hayan aprobado algunas reformas planteadas por algunos diputados, así como por el Poder Ejecutivo, sin embargo, desde el Congreso Nacional, se asegura que el proyecto de reforma estará listo esta semana. JP