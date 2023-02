Xiomara se está prestando para algo que no sabe que es malo para Honduras: Nasralla

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro se está prestando para algo que no sabe que es malo para Honduras, manifestó este miércoles el designado presidencial, Salvador Nasralla.

Inicialmente dijo que el problema de la mandataria hondureña es que está siendo asesorada por una ideología pese a las buenas intenciones que posee.

“Importunadamente, al igual que me preste yo para algo que pensé que podría ser bueno para Honduras, pues ella se está prestando para algo que no sabe que es malo para Honduras”, declaró a periodistas.

Nasralla especificó que lo malo para que se está prestando Xiomara Castro es lo que está viviendo actualmente los habitantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Mencionó que estos países se han acogido a sistemas antiguos que no han dado buenos resultados y han empobrecido a sus naciones, advirtiendo que esa es la realidad que desean implementar en Honduras.

Consultado por si se siente excluido del gobierno, el designado respondió que así se siente un millón 200 mil personas que se sumó al Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 que solo tenía 500 mil votos.

Adicionó que el millón 200 mil personas también se sienten decepcionados y traicionados por el actual gobierno.

“El defraudado no soy yo porque soy una persona realizada, los defraudados son los que están con hambre y con ganas de trabajar que tienen que escapar al país”, subrayó.

El designado presidencial indicó que la idea es que Libre aportará la parte ideológica mientras que él iba brindar el aspecto tecnológico, “el que está perdiendo es el pueblo hondureño”.

Luis Redondo

Asimismo, se refirió a la situación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con el Partido Salvador de Honduras (PSH) expresando que ya no hay la necesidad de reuniones.

“Ya con Luis Redondo no hay necesidad de reunirse porque ya se sabe que un voto de él es un voto de Mel Zelaya”, exteriorizó.

Nasralla aseveró que Redondo pertenece “prácticamente” a Libre y atiende las directrices del coordinador y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, y que se debe respetar su posición.

No obstante, señaló que Luis Redondo es una persona menor de 50 años y que no ha vivido la pobreza de la ideología del socialismo.

Insistió que Redondo no pertenece al PSH porque nunca firmó un documento, aclarando que fue invitado por su persona para integrar la planilla de diputados en base a los antecedentes éticos y morales, “cuando uno no pertenece no lo pueden expulsar”, sentenció. AG