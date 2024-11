Xiomara Castro celebra tres años de victoria electoral, reafirma su refundación y arremete contra “narcodictadura y capital”

Tegucigalpa-En el tercer aniversario de su victoria electoral, la presidenta Xiomara Castro destacó en un mensaje público los avances y desafíos de su administración, reafirmando su compromiso con la refundación de Honduras.

“Hace tres años, el pueblo hondureño puso fin a una dictadura bipartidista que, durante 12 años y 7 meses, destruyó y saqueó nuestro país. Fue encabezada por un usurpador que dirigía personalmente la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo Castro, calificando su triunfo como una «gran victoria del pueblo».

Castro afirmó que su administración trabaja paso a paso en la reconstrucción de un país que describió como “desmembrado” y víctima de una alianza “perversa” entre el bipartidismo y el capital privado. Entre los logros destacados, mencionó la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que calificó como instrumentos de esclavitud moderna.

También se jactó de haber quitado el CIADI, “Denunciamos el Centro Internacional de Arbitraje (CIADI), diseñado para proteger a grandes empresas en detrimento de nuestras finanzas públicas y soberanía”, agregó.

La mandataria subrayó la importancia del Decreto 4-2022, aprobado en el Congreso Nacional, que según ella restauró el estado democrático de derecho tras el golpe de Estado de 2009. También avances destacados en educación, señalando que el programa de matrícula gratis ha beneficiado a más de 1,8 millones de niños y niñas.

En el sector salud, informó sobre la construcción de ocho hospitales, un materno infantil y cuatro centros neonatales. En cuanto a la economía, aseguró que las inversiones en subsidios al combustible y la energía eléctrica han aliviado los costos para las familias más pobres.

La presidenta cuestionó los tratados de libre comercio, señalando que han generado distorsiones al favorecer más a las importaciones que a la producción nacional. Añadió que en su gobierno gracias a su apoyo a productores se registró un récord de 17,5 millones de quintales en la producción agrícola gracias a medidas de apoyo al sector.

Seguridad y democracia

En materia de seguridad, Castro destacó un descenso en los índices de homicidios sin recurrir a estrategias represivas del pasado. Además, reafirmó su compromiso con elecciones libres, limpias y transparentes, exigiendo mejoras en el sistema electoral, como la transmisión de resultados preliminares y el uso de lectores de huellas.

“En nombre del pueblo hondureño que me eligió, no me detendré en construir una patria libre, independiente, soberana y justa”, concluyó Castro, reiterando su lema de resistencia: “Prohibido olvidar, que somos resistencia y no volverán”.

Finalmente, en su mensaje refuerza su intención de consolidar un legado que apunta a transformar la nación, enfrentando, según sus palabras, “una maquinaria virulenta y falaz” de oposición. LB