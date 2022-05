Xavi: «Si no ganas, ni eres competitivo, hay que hacer cambios»

Barcelona – El técnico barcelonista Xavi Hernández comentó este sábado, en la víspera del encuentro ante el Getafe, que «si no ganas, ni eres competitivo, hay que hacer cambios» con vistas al futuro y considera que es fundamental disponer de un par de jugadores en cada demarcación.

Sin embargo, admite el entrenador azulgrana que todo pasa por la compleja situación económica por la que atraviesa la entidad catalana.

«¿Si se puede ir algún jugador importante? Las circunstancias del club son las que mandan. Soy una parte importante -en la toma de decisiones-, pero también lo es la ejecutiva -Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Joan Laporta- y dependemos de la situación económica. En pocos días, cuando hayamos conseguido el objetivo mínimo -ser segundos- tenemos que saber en qué situación estamos», dijo.

Xavi explicó que ya se está planificando el futuro, pero la cuestión económica es lo que «mantiene a raya» las expectativas, que marca «el presente y el futuro» y determina si se tiene que planificar «una cosa u otra».

Añadió que aún hay «cosas en juego» -el Barça necesita un punto para asegurarse la segunda plaza- y que cuando se haya cumplido el objetivo es «cuando hay que empezar a decidir».

En todo caso, el técnico considera que hay «jugadores intocables», como también hay «transferibles e intransferibles» y que todo lo tiene en su cabeza. «Solo falta saber en qué situación económica estamos para decidir», insistió.

Pese a esta dificultad, Xavi no cree que se tengan que rebajar las expectativas, aunque reiteró durante su comparecencia ante los medios que no era el momento de hablar de jugadores (Lewandowski, Morata) que no pertenecen al Barça.

«Siempre soy optimista, el año que viene tenemos que competir. Este año parecía que podíamos luchar por algún título, sobre todo en febrero y marzo, pero hay que ser autocríticos y exigentes. Hay que luchar por títulos, somos el Barça y el año que viene vamos a intentar ganar títulos. Ese es el objetivo», aseguró.

Habló de Frenkie de Jong, en la órbita del Manchester United tras el fichaje como entrenador de Erik ten Hag -técnico del Ajax cuando de Jong jugaba allí-, y recalcó que el holandés es un jugador «muy importante».

«Conmigo ha sido titular siempre, menos en alguna rotación. Es un futbolista fundamental, pero luego está la situación económica del club. Para mí es un jugador que puede marcar una época en el club», aseveró.

El técnico explicó que aún los jugadores desconocen los planes de futuro del equipo técnico porque no se ha acabado la temporada. «Ahora los necesitamos a todos al cien por cien», añadió.

Se refirió Xavi al estado de Ronald Araujo, después de que el uruguayo fuera evacuado en ambulancia tras sufrir una contusión en la cabeza ante el Celta y tener que pasar la noche en un centro hospitalario.

«Él quiere jugar, ese es su deseo y nos emociona a todos. No quedó inconsciente, en ningún caso perdió la conciencia, por lo tanto depende de sus sensaciones y está muy bien, con ganas de ayudar al equipo. Eso me emociona, tiene buenas sensaciones, pero ya veremos mañana», argumentó.

Sobre el Getafe, rival de mañana, Xavi alabó a Quique Sánchez Flores, el entrenador de los azulones. «Desde que está él, el Getafe está haciendo una buena temporada, son muy competitivos y necesita un punto para salvar la categoría. Nosotros jugaremos como siempre, a ganar», afirmó. JP