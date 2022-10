Xavi: «No se presentó una queja a la UEFA porque no hay que mirar para atrás»

Sant Joan Despí (Barcelona) – El entrenador barcelonista Xavi Hernández aseguró este sábado, en la previa del encuentro ante el Celta, que el club decidió no presentar una queja formal a la UEFA por el arbitraje ante el Inter de Milán porque «no ganamos nada si miramos hacia atrás».

«Soy partícipe de esa decisión. Ya me quejé yo tras el partido -dijo que se sentía «indignado» por el arbitraje-, me dio la sensación de injusticia, pero no ganamos nada si miramos hacia atrás», indicó.

Xavi recalcó que no hay que pasar de aquí: «Ya está, hay que ser positivos. Dependemos de nosotros mismos en la Champions, pero ahora estamos en LaLiga, somos líderes y queremos mostrar nuestra mejor versión».

El técnico azulgrana valoró que se haya llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Antoine Griezmann (20 millones más 4 en variables), pero recordó que el mismo aun no es oficial. «Si hay acuerdo es que todos estamos contentos y solo desearle lo mejor al jugador», dijo Xavi.

Pese a los inminentes compromisos de los azulgrana, que el miércoles se la juegan en Europa ante el Inter y el fin de semana en el Clásico en el Bernabeu, el entrenador del Barcelona comentó que no va hacer ningún tipo de rotación ante el Celta.

«Mañana sacaremos el mejor once, a los que estén mejor. Estamos enfocados en una competición en la que nos hemos puesto líderes y ese es nuestro objetivo hasta el final», insistió.

Calificó a los de Coudet como un equipo «muy vertical» con «mucha presencia en el mediocampo» y recuerda que el año pasado le costó mucho sacar el partido adelante.

En cuanto a los problemas ofensivos que encontró su equipo ante el Inter, que jugó muy a la defensiva en San Siro, Xavi comentó que sus jugadores tienen que disparar más desde lejos, atreverse más y probar más unos contra uno.

«Hemos hecho autocrítica, no hicimos buenos partidos ni en Mallorca ni en Milán, pero en ambos casos eran partidos para ganar. Tenemos que probar más cosas a nivel individual, a veces hay que salirnos del guion y generar más de lo que hemos generado», afirmó.

Se congratuló por el regreso de Frenkie de Jong, ausente en los dos últimos partidos por lesión, y comentó que el neerlandés es un futbolista que le ofrece muchas alternativas: «Es una ventaja contar con jugadores tan polivalentes».

Las opiniones de Xavi Hernández sobre Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Ronald Araújo y Robert Lewandowski también centraron el debate en la rueda de prensa.

Sobre el extremo francés alabó su profesionalidad y recordó que ha marcado diferencias en muchos partidos. «Se lo tiene que creer más, tiene que marcar más diferencias y lo tiene que hacer más», dijo.

En cuanto a Gerard Piqué destacó que es el jugador «más fuerte mentalmente, tanto en lo personal como en lo profesional» que ha conocido en su carrera, mientras que admitió que el equipo tiene que mejorar la dependencia goleadora que tiene de Lewandowski.

«Hay facetas en las que hay que mejorar. Tenemos que sacar más provecho de la estrategia, hay chutar más desde fuera del área, centrar mejor, elegir mejor el último pase…», insistió.

Finalmente habló de Ronald Araujo. Sobre el central uruguayo recordó que está en plena recuperación de una intervención quirúrgica: «Es un guerrero, no se va a hundir, es siempre muy positivo. ¿Si puede acortar plazos en la recuperación? Si alguien lo puede hacer es él. Creo que Uruguay seguro que será muy competitivo en el Mundial. Y puede llegar lejos como en 2010». JS